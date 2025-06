Nunzio Stancampiano sogna il Grande Fratello dopo la sfortunata esperienza all'Isola dei Famosi: "Sono pronto per entrare nella casa..."

Nunzio Stancampiano dimentica l’Isola dei Famosi e si candida per un altro importante reality di Mediaset

Nunzio Stancampiano si prepara per il Grande Fratello 2025, con una sorta di auto-candidatura che vedremo se sarà presa in considerazione dagli autori. Reduce dalla breve esperienza all’Isola dei Famosi, terminata anzitempo per un ritiro ancora poco chiaro, l’ex ballerino si è proposto ad Alfonso Signorini. Difficile che Mediaset possa dare una seconda chance a Nunzio, che ufficialmente ha lasciato l’Isola dei famosi per “troppa fame”.

Insomma, il concorrente non è stato molto al gioco e ha creato non pochi problemi agli autori, scombussolando le carte del reality con un ritiro che non era preventivato. Ora Nunzio ci riprova e spera di essere preso in considerazione per il Grande Fratello. “Io sono pronto”, ha detto in una intervista riportata da ComingSoon.

Nunzio Stancampiano sogna il Grande Fratello: “Ecco cosa potrei portare nella casa…”

“Sarebbe un sogno, è un programma che mi piace tanto”, ha detto ancora Nunzio Stancampiano parlando del Grande Fratello. L’ex ballerino di Amici ed ex naufrago dell’Isola dei famosi sarebbe pronto per entrare nella casa più spiata di Italia, ma bisognerà capire se il suo profilo interesserà o meno agli autori. Dal canto suo, Nunzio, pensa di poterci stare benissimo e paragona il suo carattere a quello di Lorenzo Spolverato, che è stato uno dei suoi concorrenti preferiti.

“Abbiamo un carattere molto simile. Perché lui reava dinamiche vere, nel bene e nel male. Io porterei un po’ di ritmo e di allegria, verità. Se vogliono persone vere e una stagione positiva, Signorini mi deve tenere in considerazione”, ha detto l’ex ballerino di Amici. Insomma, la candidatura è stata inviata. Vedremo se Mediaset la prenderà o meno in considerazione.