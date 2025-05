Da Amici all’Isola dei Famosi 2025, nuova sfida per Nunzio Stancampiano. Il ballerino cresciuto artisticamente parlando nella scuola di Maria De Filippi torna in tv e si appresta a prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il giovane concorrente è pronto a portare tutto il suo entusiasmo in Honduras, per mettersi alla prova tra prestazioni fisiche, resistenza e convivenza con gli altri naufraghi.

Cast Isola dei Famosi 2025: Nunzio Stancampiano tra i concorrenti?/ Il rumor bomba sull'ex allievo di Amici!

Dopo l’esperienza ad Amici, maturata nel 2021-2022, Nunzio è uscito dai radar della tv, ma ovviamente ha continuato a lavorare nel mondo della danza, partecipando a diversi eventi e spettacoli. La chiamata all’Isola dei Famosi 2025, per certi versi inaspettata, lascia la curiosità di vederlo all’opera in un contesto completamente diverso dal solito.

Nunzio Stancampiano all’Isola dei Famosi 2025 dopo Amici: nella scuola di Maria De Filippi il flirt con Cosmary

Per quanto concerne gli aspetti legati alla vita privata, si è parlato a lungo di un possibile flirt con la collega Cosmary Fasanelli, conosciuta ad Amici. La loro relazione non è mai stata confermato, inoltre in una intervista a Verissimo, lui fece riferimento ad una relazione in corso, su cui però non ha mai fornito indicazioni chiare. Diverso, invece, è l’approccio all’esperienza generale vissuta dentro la scuola della De Filippi, che conserva un posto speciale nel suo cuore.

D’altronde grazie ad Amici ha potuto migliorare le sue capacità tecniche, oltre che farsi apprezzare da una platea molto ampia. “Amici mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino”, ha scritto su Instagram Nunzio, dopo aver concluso la sua esperienza nel talent. Con un grazie speciale alla padrona di casa, Maria De Filippi, sempre al suo fianco. “E’ stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene”.