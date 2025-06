Nunzio Stancampiano torna a parlare della sua partecipazione ad Amici e svela due retroscena inediti che riguardano anche Maria De Filippi

Prima di partecipare all’Isola dei Famosi 2025, Nunzio Stancampiano si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 grazie ad Amici. È stato infatti uno degli allievi della scuola di talenti di Maria De Filippi, arrivando fino alla fase serale grazie alle sue doti di ballerino latino. Eppure, ci sono retroscena che neppure i fan del talent conoscono e che Nunzio ha recentemente raccontato durante il format House of Malta, su TikTok.

Nunzio Stancampiano, chi è?/ Da Amici all'Isola dei Famosi 2025, il presunto flirt con Cosmary Fasanelli

Nunzio ha rivelato di aver fatto una brutta figura con la redazione di Amici, che è arrivato anche ad insultare, e ha anche raccontato com’è andato il suo primo incontro con Maria De Filippi, arrivato durante i provini. L’ex allievo ha ammesso che, quando ha ricevuto la sua telefonata per partecipare ad Amici, ha creduto fosse uno scherzo: “A questa persona gliene ho dette di tutti i colori, insulti.”, ha spiegato Stancampiano, che si è convinto fosse davvero la redazione solo quando a chiamarlo è stato un’addetta ai lavori che già aveva conosciuto: “Che figura di me*da!”, ha perciò aggiunto.

Cast Isola dei Famosi 2025: Nunzio Stancampiano tra i concorrenti?/ Il rumor bomba sull'ex allievo di Amici!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzio Stancampiano (@_n__s__10)

Nunzio Stancampiano racconta il primo incontro con Maria De Filippi ad Amici: “Ecco cosa mi ha detto”

Il ballerino non aveva intenzione di partecipare ad Amici. È stata infatti la madre ad iscriverlo, ma quando lo ha scoperto è stato comunque felice di provarci. Così, il 31 agosto fa il suo primo provino in studio e, a fine giornata, è riconvocato ed è qui che incontra Maria De Filippi: “Lei mi guarda ballare, non me lo aspettavo. – ha raccontato Nunzio, ricordando che il periodo era quello del Covid – Maria mi dice ‘questo è un treno che passa una volta sola, per come sei fatto vai in una discoteca, ti prendi il Covid e me lo porti qui’, allora mi mette in quarantena per quindici giorni in hotel, perché mi voleva presentare ai prof.” La presentazione è poi andata più che bene, visto che Nunzio ha conquistato un posto nella scuola di Amici e la notorietà.