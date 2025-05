Nunzio Stancampiano contro Carly Tommasini: aria tesa all’Isola dei Famosi 2025

Sono bastate poche ore di permanenza sull’Isola dei Famosi 2025 per accendere gli animi e dare vita ai primi scontri. Dopo la lite furiosa tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, in Honduras, il clima non è dei migliori neanche tra Nunzio Stancampiano e Carly Tommasini. Dal suo arrivo all’Isola, Carly ha pianto più volte lasciandosi andare alle lacrime quando la produzione ha punito il gruppo per aver utilizzato l’accendino, quando il gruppo si è lamentato della capanna e quando ha dichiarato di sentirsi esclusa.

Tutti momenti che non sono passati inosservati al pubblico, ma anche a Nunzio che si è scagliato contro la naufraga accusandola di piangere a favor di telecamere. L’ex allievo di Amici non usa mezzi termine e si scaglia contro Carly dando vita ad una discussione piuttosto accesa.

Lo scontro tra Nunzio Stancampiano e Carly Tommasini

Tutto è iniziato quando Carly, dopo la punizione ricevuta per l’utilizzo dell’accendino, ha invitato il gruppo a rispettare le regole. “Noi siamo il gruppo dei giovani dovremmo dare il grande esempio, abbiamo firmato un regolamento e non avremmo dovuto usare quell’accendino, anche se è stata una tentazione“”, ha detto scatenando la pronta reazione di Nunzio.

"Io sono reale a differenza tua", ha chiuso la Tommasini mentre Nunzio ha chiuso la questione così -"Macché reali che sono tre ore che piangi".