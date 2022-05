Nunzio Stancampiano fidanzato in segreto? / A Verissimo svela l’arcano: “Ho una…”

Amici 21, Nunzio Stancampiano nasconde un amore? Le dichiarazioni del latinista

A pochi giorni dalla finale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 15 maggio 2022 su Canale 5, l’ormai ex concorrente del talent Nunzio Stancampiano -per molti telespettatori un finalista mancato- è tornato a far parlare di sé per una sospetta fiamma top-secret. Ebbene sì, il latinista e storico pupillo di Raimondo Todaro potrebbe essere fidanzato in gran segreto, dal momento che in un’intervista post-Amici 21 -concessa a Verissimo- lui lascerebbe intendere di avere ragazza nel cuore, top-secret. “Hai un sacco di fan tu, ma ce l’hai una fidanzata? C’è un’amicizia speciale, qualcuno che ti aspettava…”, lo ha così incalzato sulla sua vita privata, la timoniera di Verissimo, Silvia Toffanin. E di tutta risposta, il latinista originario di Adrano ha replicato sibillino: “Ecco, mi metti in difficoltà, però devo essere bravo in questa situazione. Allora, ti dico che c’è una fiammetta, una fiamma però per ora è solo questo, capito? Nulla di serio, no. Per il momento sono free. Ho una fiamma, ma sono single. Non è la mia fidanzata. C’è interesse da entrambe le parti, però…Se è fidanzata con un altro? No. Non è della mia città. Troppe domande”.

Amici 21, Raimondo Todaro spoilera Serena eliminata?/ Il messaggio insinua il dubbio...

Insomma l’ex concorrente di Amici 21 potrebbe avere un flirt con una giovane ragazza, da tempo, e aver maturato la scelta di tenere la liaison amorosa in gran segreto, nel suo percorso di studio avviato al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Nunzio Stancampiano ospite a Verissimo

Come accade per ogni concorrente eliminato dallo show di Amici di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano è diventato protagonista di un’intervista esclusiva rilasciata a Verissmo, tra i quesiti più disparati sul suo privato e non solo. Incalzato sul suo rapporto con il mentore storico e colui che quindi ha scommesso per primo sul suo talento, in passato così come ad Amici 21, Raimondo Todaro, Nunzio Stancampiano ha rilasciato testuali dichiarazioni: “All’inizio ho ballato in una scuola da me in paese, poi mamma mi ha portato da Raimondo Todaro. Però subito da Raimondo, avevo 9-10 anni. Diciamo che mi ha cresciuto lui, sa tutti i lati del mio carattere perché giustamente durante quell’età vedi la trasformazione di un ragazzo. Si passa verso la maggiore età e la maturità”.

Verissimo, anticipazioni 7 maggio 2022/ Ospiti: Manuel Bortuzzo e Andriy Shevchenko

E le dichiarazioni di affetto per Raimondo Todaro da parte di Nunzio Stancampiano, a Verissimo, poi proseguono: “Piano piano mi ha dato degli insegnamenti che, a oggi, conservo per sempre nel mio cuore. Questo perché è una persona veramente speciale e fantastica. Molto umile, sensibile e ti mette nelle tue condizioni migliori per poterti esprimere e soprattutto ti capisce”.

LEGGI ANCHE:

NUNZIO STANCAMPIANO AMICI 21: "MI MANCA LA CELENTANO"/ "Amore? Ho una fiamma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA