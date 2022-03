Nunzio vs Alessandra Celentano “Scandaloso…”/ Amici 21, la prof “Mi fai irritare”

Amici 21, Nunzio convocato da Alessandra Celentano: è scontro in saletta

Si avvicina sempre di più il via al serale di Amici di Maria De Filippi in corso (l’edizione Amici 21) e, sulla scia delle anticipazioni tv riguardanti l’ultima puntata domenicale del talent, prevista per il 6 marzo 2022- è scontro in sala-prove tra Alessandra Celentano e l’allievo di Raimondo Todaro, Nunzio. La maestra di danza classica convoca Nunzio per un nuovo confronto, e, se Raimondo suggerisce al pupillo di non raggiungere la competitor, il giovane decide di affrontare la maestra avversa su suggerimento del compagno di studio e ballerino Leonardo, che lo esorta ad un chiarimento con lei. In occasione della convocazione, quindi, Alessandra ribadisce di non stimare Nunzio come ballerino, in primis per l’atteggiamento, ritenendolo eccessivamente spocchioso e fuori dalle righe. A testimonianza della sua critica mossa contro Nunzio, quindi, la maestra gli mostra un video e invita il giovane a meditare sulla sua condotta nel talent, rispetto alla continua messa in discussione delle critiche che giungono su di lui: “Cosa vedi?”. Il ballerino è consapevole di sé e della sua condotta immortalata nel filmato, con tanto di esclamazione “E’ scandaloso” riferita alle continue critiche della maestra nei suoi riguardi: “Io vedo Nunzio”.

Nunzio mette in discussione Alessandra Celentano ad Amici 21: cosa accade prima del serale

Poi, Nunzio passa all’attacco, tacciando la maestra di Amici 21, Alessandra Celentano, di mancata imparzialità nel giudizio e incompetenza rispetto alla sua categoria, il latino: “Lei si attacca al mio atteggiamento e non sentenzia sul ballo. Oltretutto, con tutto il rispetto, lei non può classificare un ballerino di latino”. Da qui la replica stizzita della Celentano, che rimarca di non ritenere Nunzio all’altezza del serale, per poi infierire sul giovane: “Ravvediti, perché così mi fai irritare. Io so capire se un ballerino è legnoso o no”.

Nel frattempo i telespettatori si dividono tra le opinioni più disparate, sul profilo Instagram di Amici, tra chi si schiera dalla parte della maestra e chi invece supporta la posizione del latinista.

