Nuotando nella follia, in onda questa sera alle 21:20 su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller psicologico diretto da Doug Campbell.

Oggi, sabato 5 luglio 2025 va in onda su Rai 2 Nuotando nella follia, un film che segue il ciclo “Nel segno del Giallo” sotto la direzione di Doug Campbell. La storia è tutt’altro che banale e tiene lo spettatore incollato allo schermo dall’inizio alla fine, raccontando le vicende della protagonista Sabrina, nuotatrice talentuosa che purtroppo deve lasciare la Nazionale dopo essersi vendicata con il suo allenatore. La ragazza ha compiuto un gesto estremo contro l’uomo, dopo che lui le aveva confessato di non provare alcun sentimento per lei.

Respinta sentimentalmente e allontanata dalla sua carriera di nuotatrice, Sabrina diventa un’allenatrice privata per le figlie di una donna alcolista, tale Ellen che si trova in una clinica per disintossicarsi. Nuotando nella follia è un film profondo, a tratti psicologico, che vede un degradarsi progressivo di ogni personaggio. Pare non ci sia speranza per nessuno dei protagonisti dato che ognuno di loro ha un grande mostro contro cui lottare. Dopo che la giovane Sabrina si trova ad allenare la piccola Ashley, infatti, succederà di tutto e questa nuova vita sarà per lei un vero incubo.

La trama di Nuotando nella follia: l’ossessione di Sabrina per Parker Scott

Drammi familiari, affetti e stranezze: questo è il filo conduttore di Nuotando nella follia. Non a caso è proprio la pazzia di ogni risvolto che porta tutti i protagonisti a rivelarsi traumatizzati con alle spalle una storia difficile. Ad esempio, il padre di Ashley, Parker Scott, vuole aiutare sua figlia a riprendere contatto con l’acqua dopo un trauma avvenuto quando era piccola. Ma Sabrina che sarà la sua istruttrice di nuoto si rivelerà essere a sua volta disturbata. Il suo viso rassicurante, infatti, non sarà garanzia di un percorso facile! L’allenatrice inizierà a manipolare tutti i protagonisti diventando una vera e propria assassina.

Nuotando nella follia va in onda oggi su Rai 2 a partire dalle 21.20 con un cast davvero speciale. Sydney Hamm veste i panni della protagonista Sabrina Jameson mentre Parker Scott viene interpretato da Cj Hammond. Ellen Scott, invece, da Shellie Sterling mentre Kiarra Beasley entra nel ruolo della bambina traumatizzata dall’acqua, la piccola Ashley. Il film sarà visibile anche sulla piattaforma Rai Play dove è possibile guardarlo anche in Streaming. Pronti per tuffarvi in un giallo da paura?