Ariarne Titmus annuncia a sorpresa il ritiro dal nuoto a soli 25 anni e dopo le grandi vittoria a Olimpiadi e Mondiali

L’annuncio di Ariarne Titmus sul ritiro

Con la sorpresa di appassionati e addetti ai lavori nella giornata di oggi è arrivata una notizia che scuote il mondo del nuoto, la campionessa australiana Ariarne Titmus annuncia il ritiro a soli 25 anni e dopo aver partecipato a due Olimpiadi e tre Mondiali nei quali è riuscita a conquistare più di dieci medaglie, di cui 8 d’oro. La sua assenza all’ultima edizione dei Mondiali tenutasi a Singapore aveva già fatto storcere il naso a molti ma si pensava potesse essere solamente un problema fisico che non le garantiva di essere al top durante tutta la competizione, mentre alla fine poteva essere un’anticipazione della scelta fatta.

La comunicazione è stata data dalla stessa Titmus tramite un post sui suoi profili social nel quale ha condiviso una lettera scritta alla se stessa bambina di soli 7 anni raccontandole tutti i successi e i traguardi raggiunti in soli 18 anni di carriera, come la partecipazione a Olimpiadi e Mondiali, la vittoria di medaglie importanti e soprattutto aver rappresentato la sua amata Australia per 10 anni. In questa lettera poi la nuotatrice si dice soddisfatta di aver raggiunto e avverato tutti i suoi sogni ma che ora è tempo di guardare avanti e di godersi il resto della vita che ha davanti.

I motivi del ritiro di Ariarne Titmus

Ariarne Titmus spiega però che la decisione non è stata affatto facile ma che è stata maturata nell’anno di pausa preso dopo la fine dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e che le avrebbe dovuto permettere di ricaricarsi in vista delle prossime Olimpiadi del 2028 che si terranno a Los Angeles. Alla fine però la nuotatrice spiega che in questo periodo lontano dal suo sport e da quella che è stata sempre la sua passione si è resa conto che le cose importanti della vita sono in realtà altre e che per lei non possono più essere trovate nel nuoto ma in altro.

Il mondo del nuoto perde così una delle atlete più grandi degli ultimi anni e che nei prossimi avrebbe potuto raggiungere l’Olimpo dello sport sia in numero di vittorie che con prestazioni incredibili, come quella messa in scena a Parigi nei 400 stile quando ha vinto la medaglia d’oro contro l’americana Katie Ledecky e soprattutto dopo un intervento per rimuovere un tumore alle ovaie. Dopo lo stupore dei tifosi però è arrivato il sostegno per una decisione inaspettata e controcorrente ma compresa e apprezzata da tutti quelli che in questi anni l’hanno sostenuta e supportata.