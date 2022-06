Nuoto sincronizzato, atleta USA perde i sensi in vasca/ Salvata dalla sua allenatrice

Grande paura ai Mondiali di nuoto di Budapest. Nel corso della prova del singolo libero nel sincronizzato, che si è tenuta alla Szechy pool, l’atleta statunitense Anita Alvarez ha perso i sensi in acqua. La nuotatrice è svenuta in acqua, finendo a fondo vasca, dove è rimasta per alcuni istanti. Inizialmente nessuno è intervenuto, fino a quando in acqua si è gettata l’allenatrice dell’atleta, che si è tuffata per salvarla. Un intervento tempestivo che fortunatamente ha evitato il peggio. L’allenatrice degli Usa ha letteralmente salvato la vita all’atleta.

Il malore, secondo le prime informazioni, sarebbe stato dovuto alla grande umidità e al caldo della piscina. A questo, ovviamente, va aggiunto lo stress per la gara, che ha sicuramente condizionato lo stato di salute dell’atleta. Grazie al tempestivo intervento dell’allenatrice, che si è subito gettata in piscina fino a raggiungerla, la nuotatrice statunitense poi si è ripresa senza conseguenze. L’atleta è stata trascinata fuori dall’acqua grazie anche all’aiuto di un’altra persona.

Non è la prima volta

Lo svenimento in acqua ai Mondiali di nuoto di Budapest non è il primo per Anita Alvarez. Alla nuotatrice statunitense, un episodio del genere era già successo qualche tempo fa. La sincronetta aveva già perso i sensi in acqua durante il singolo di qualificazione olimpica. L’atleta conta anche due partecipazioni alle Olimpiadi, ai Giochi di Rio 2016 e Tokyo 2020. Dopo essere stata tirata fuori dall’acqua, la nuotatrice statunitense ha ripreso immediatamente i sensi ed è stata soccorsa da medici e paramedici.

I soccorsi presenti nella Szechy Pool si sono immediatamente avvicinati ad Anita Alvarez per accertarsi del suo stato di salute. I medici e i paramedici hanno trasportato la statunitense in infermeria, dove le sono stati controllati i parametri vitali. La nuotatrice è stata dichiarata fuori pericolo. Qualche minuto dopo, l’atleta, ormai cosciente, è riuscita a tornare sul piano vasca dove ha rassicurato tutti sul proprio stato di salute.

La secuencia completa de fotografías de @oliscarff para @AFPphoto del rescate de Andrea Fuentes a Anita Álvarez lo tiene todo. #Fotoperiodismo 📸 pic.twitter.com/DXdcmlhqCE — Amalia López (@amaliaelopez) June 22, 2022













