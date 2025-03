Nel giro di pochi giorni, precisamente il 10 di marzo 2025, il Ministero rilascerà la nuova app NoiPA, garantendo più servizi, un miglioramento di user experience e un rivestimento grafico molto più semplice ma anche appetibile.

La versione che riceverà il nuovo aggiornamento è la 6.0, che prevede – come anticipato – un servizio più chiaro e trasparente nei confronti dei cittadini che la utilizzano. La sezione su cui i tecnici del Ministero sono intervenuti in modo particolare è il “profilo dell’utente”.

Nuova app NoiPA aggiornata alla versione 6.0

Il Ministero ha comunicato il rilascio della nuova app NoiPA, aggiornata alla versione 6.0 e che verrà presentata tra sette giorni, il 10 di marzo 2025. L’upgrade prevede tre interventi particolari, che riguardano la visione e il download dei documenti, le notifiche in real time e un menù relativamente al “lavoro”.

Per godere e usufruire dell’aggiornamento è necessario che gli utenti che utilizzano rispettivamente i dispositivi con sistema Android e iOS, si apprestano ad andare negli store e aggiornare manualmente le applicazioni.

Il primo miglioramento si riferisce alla documentazione. Ora l’accesso agli archivi è più semplice, sia per quanto riguarda lo scaricamento della certificazione unica sia per il cedolino contenete i dati sul salario mensile.

Un altro update – altrettanto importante – riguarda il sistema di notifiche in tempo reale. É stato previsto un Alert immediato qualora il Ministero dovesse inviare delle comunicazioni estremamente urgenti, così da non perderle e non rischiare di ricevere delle sanzioni importanti.

Infine è stata rivista la sezione relativa ai dati sul lavoro, nello specifico le informazioni contenenti l’importo lordo in busta paga con le conseguenti trattenute fiscali ed eventuali imposte che vengono addebitate al lavoratore.

L’aggiornamento alla versione 6.0 potrebbe essere uno dei tanti miglioramenti che il Ministero ha previsto in questo periodo. Per ogni altro upgrade – con nuovi servizi e restyling – le novità saranno rese disponibili sempre tramite l’aggiornamento manuale, e non over the air.