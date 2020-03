NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE COVID/ Coronavirus, cosa fare per impegni a cadenza fissa

Anche per questa nuova autocertificazione legata al decreto Coronavirus valgono le stesse precisazioni del precedente. Chi deve fare sempre gli stessi spostamenti, per lavoro e salute, può usare un solo modulo (che è anche in formato editabile, quindi si può compilare da pc prima di stamparlo), ma deve specificare che si tratta di un impegno a cadenza fissa. Stesso discorso per chi ha esigenze familiari o di carattere sanitario che si ripetono in maniera quotidiana o per scadenze fisse, per le quali si può indicare la frequenza degli spostamenti senza usare ogni volta moduli diversi. Quel che conta è dichiarare il vero, anche perché le conseguenze per chi produce un’autocertificazione falsa per gli spostamenti possono essere gravi, come vi abbiamo illustrato. Non a caso la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha raccomandato ai prefetti in una circolare che le Forze dell’ordine informino i cittadini sui rischi per chi mente.

NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE COVID, CAMBIA MODELLO

Nuova direttiva del Ministero dell’Interno per gli spostamenti dopo il decreto Coronavirus. L’obiettivo è impedire alle persone in quarantena di uscire, come accaduto purtroppo in questi giorni nonostante i divieti. Di conseguenza, è cambiato il modulo dell’autocertificazione, che presenta una nuova voce, nella quale si dichiara che non si è sottoposti alla misura della quarantena e non si è positivi al Coronavirus. Inoltre, l’operatore di polizia controfirma l’autocertificazione, attestando che viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. Così il cittadino non ha l’onere di allegare al modulo di autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità. I modelli precedenti, dunque, non possono essere più utilizzati, ma chi si trova nell’impossibilità di stamparlo, può rilasciare una dichiarazione verbale alle Forze dell’ordine, che sarà trascritta e su cui ovviamente vengono fatte verifiche.



