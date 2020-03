Nuova autocertificazione e asintomatici/ Pregliasco “Misurare temperatura non basta”

La questione autocertificazione e controlli negli aeroporti (ma non solo) in piena emergenza pandemia da Coronavirus è stata affrontata oggi dalla trasmissione Storie Italiane. Per chi arriva da fuori si procede con la misurazione delle temperatura corporea e successivamente si firma il modulo di autocertificazione. A Fiumicino i controlli sono serratissimi, la polizia è molto presente ed i controlli sono stati incrementati. I viaggiatori si sottopongono a ulteriore controlli attraverso i quali si valuta se possono effettivamente procedere con il loro viaggio. Tutti i viaggiatori in ingresso e in uscita vengono sottoposti a questa misurazione che non deve essere superiore a 37,5 gradi centigradi, in caso contrario interviene un medico che procede a ulteriore controllo sulle condizioni di salute del passeggero. Ma cosa accade con le persone asintomatiche? Alessandro Cecchi Paone è intervenuto in collegamento commentando la questione. “Finché era permesso ho continuato a viaggiare e mi era presa la temperatura sia a Fiumicino che a Linate che adesso è chiuso, siamo stati i primi e i più coscienziosi”, ha commentato il giornalista. “Per questo non si capisce perchè viene consentita l’autocertificazione, forse ci stiamo muovendo in ambito pandemico e significa che tutti sono direttamente o indirettamente colpiti”, ha proseguito.

AUTOCERTIFICAZIONE E ASINTOMATICI: BASTA LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA?

Secondo Alessandro Cecchi Paone, “di fronte a questi numeri” sui contagi da Coronavirus “mancano mezzi e strutture per verificare persona per persona” l’effettiva positività. L’ospite di Storie Italiane in collegamento ha anche sottolineato come l’autodichiarazione falsa “è un grandissimo reato anche penale”. Quindi l’attenzione si è spostata sulla questione dell’autocertificazione e degli asintomatici. Questi ultimi, non sapendo di essere contagiati, sulla dichiarazione affermano di stare bene. “Dobbiamo aspettare che l’ottimo progetto del governatore Zaia possa estendersi, queste persone dovrebbero essere sottoposte prima degli altri a tampone per capire se sta entrando o meno un contagiato”, ha commentato Cecchi Paone. Ad intervenire anche il virologo Fabrizio Pregliasco. E’ davvero sufficiente la misurazione della temperatura corporea? “Non è sufficiente ma è impossibile tracciare tutte le persone. Il tampone avrebbe un senso ma è molto relativo, bisognerebbe farlo in un contesto di valutazione nel tempo del soggetto”, ha spiegato. A suo dire, dunque, mascherina, igiene delle mani e distanziamento sociale giocherebbero un ruolo determinante. “n Corea sono riusciti con una tecnologia particolare tracciando i movimenti”, ha commentato. Intanto chi arriva dall’estero ha la responsabilità di automettersi in quarantena per 14 giorni. “Quindi ci basiamo sull’isolamento fiduciario”, ha commentato Eleonora Daniele.

AUTOCERTIFICAZIONE E ASINTOMATICI: BASTA LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA?



