Nuova Champions League ufficiale dal 2024-25/ 36 squadre e fase “di campionato”

Nuova Champions League a partire dalla stagione 2024/2025. Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato a Vienna il nuovo format e le nuove modalità di accesso alle competizioni europee, Champions, Europa League e Conference. Si cambia, dunque, a partire dalla stagione 24/25. Per quanto riguarda la Champions, si passerà dell’attuale fase a gironi in un campionato unico che includerà tutte le squadre partecipanti. I club che ne prenderanno parte saranno 36 e non più 32.

Inoltre ad ogni squadra sarà garantito un minimo di 8 partite contro diverse avversarie, in modo da disputare 4 partite in casa e altrettante in trasferta. Aumentano dunque il numero di sfide, viste le 6 attuali nella fase a gironi. Le prime otto squadre del “campionato” si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta. Quelle che invece arriveranno dal nono al 24esimo posto giocheranno due partite – andata e ritorno – per provare a conquistare un posto negli ottavi. Cambiamenti simili per l’Europa League (che avrà 8 partite nella fase di campionato) e per la Conference (che ne avrà sei). I quattro posti aggiuntivi in Champions saranno assegnati secondo i seguenti criteri: terzo nel campionato della quinta federazione nel ranking UEFA, una vincitrice del campionato, due posti alle federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente.

