Nasce una nuova coppia a L’Isola dei Famosi 2025? Dopo un momento molto affettuoso tra due naufraghi Simona Ventura ha lanciato un’insinuazione su un possibile flirt. Il tutto è successo in seguito a una lunga notte di chiacchiere tra Alessia Fabiani e Dino Giarrusso, i quali si sono teneramente confidati sulla loro vita. La loro vicinanza ha subito generato scalpore tra il pubblico e anche all’opinionista, che insieme a Veronica Gentili ha voluto approfondire bene la vicenda. Ma andiamo con ordine e cerchiamo anche noi di vederci chiaro.

Il momento di confidenza tra Dino Giarrusso e Alessia Fabiani è stato particolarmente intenso ed emozionante, ma tutti e due i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025 hanno subito precisato di essere solo amici, e che quella notte si sono semplicemente lasciati andare a conversazioni importanti ed emozionanti. Un legame di grande affetto che secondo i due esclude qualsiasi implicazione di tipo amoroso. “Non scherziamo con le cose serie“, ha detto Dino Giarrusso rispondendo alle provocazioni di Veronica Gentili e Simona Ventura.

L’Isola dei Famosi 2025, Dino Giarrusso e Alessia Fabiani smentiscono il flirt: “Solo buoni amici“

Dino Giarrusso ha messo subito a tacere i dubbi di Simona Ventura riguardo ad un legame amoroso: “C’è stata una discussione emotivamente molto forte tra me e Alessia, emozionante, dove abbiamo parlato delle nostre famiglie e ci siamo abbracciati in modo affettuoso“, ha chiarito in puntata. L’opnionista de L’Isola dei Famosi 2025, però, non ci sta e risponde chiedendo: “Quanto amici?“, cosa che ha scatenato il web, pronto a creare una ‘ship’ sulla nuova coppia. Del resto i fan non aspettano altro che vedere scoppiare un amore passionale alle Honduras! Anche Alessia Fabiani, con la sua foglietta speciale, ha spento i rumor sul flirt in corso spiegando che Dino è solo un amico e un compagno di viaggio e che quella notte hanno parlato di famiglia e tematiche profonde.

