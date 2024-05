Nuova Ferrari 12Cilindri/ Ufficiale la supercar rossa da 830 cavalli: ecco i prezzi e le versioni

Così come annunciato è stata svelata nella notte la nuova supercar stradale Ferrari. Si chiama 12Cilindri e il nome fa ovviamente riferimento al motore che si trova sotto al cofano dell’ultima Rossa, appunto un sontuoso V12. Una vettura che rende quindi omaggio al propulsore che ha scritto la storia del Cavallino Rampante sin dalla sua nascita, dal 1947. La nuova Ferrari 12Cilindri è stata presentata nello scenario di Miami, dove questo weekend si correrà il gran premio di Formula 1, e in occasione del 70esimo anniversario della presenza della casa di Maranello negli Stati Uniti.

Auto elettriche, mancano le colonnine di ricarica/ Ue, è allarme “Ne servono 8,8 milioni entro il 2030”

Prime consegne? Già a partire dal quarto trimestre del 2024, ma per la seconda tranche bisognerà probabilmente attendere anni, come da programma quando si vuole acquistare una macchina esclusiva come appunto Ferrari, Lamborghini o Bugatti. Il prezzo? 395Mila euro iva compresa per la versione “base”. Due le versioni previste, la sportiva classica e la spider, quest’ultima dotata di un tetto rigido che si ripiega in 14 secondi ad una velocità massima di 45 km/h e che costa 453mila euro, con consegne a partire da inizio 2025.

“Contro le auto elettriche cinesi servono dazi Ue al 50%”/ Report Rhodium: “BYD pronta ad invadere l'Europa”

NUOVA FERRARI 12CILINDRI: VELOCITA’ MASSIMA DI 340 KM/H

Il cuore pulsante della nuova Ferrari è ovviamente il suo propulsore V12 che è stato montato in posizione centrale e anteriore, accoppiato ad un cambio a doppia frizione (DCT) a otto rapporti, per una potenza totale di ben 830 cavalli, una “cavalleria” monstre tenendo conto che non stiamo parlando di un ibrido, ma di un termico “vecchia scuola”. I 100 km/h vengono così raggiunti da fermo in soli 2,9 secondi, mentre per arrivare a 200 servono 7,9 secondi, arrivando ad una velocità massima superiore ai 340 km/h, numeri da Formula 1 con le ruote coperte.

40MILA ESUBERI NELL'AUTO NEL 2030/ Un rischio che può diventare certezza in Italia

La linea esterna è fantastica, un giusto mix fra modernità e design old school, mentre all’interno troviamo tecnologia di altissimo livello, compresi tre display: uno nel tunnel centrale, uno lato guida davanti al guidatore e infine un terzo per il passeggero: cos’altro serve? La Ferrari 12Cilindri è “destinata agli amanti delle emozioni pure, ma anche a chi è alla ricerca di nuovi standard di performance, comfort e design: ferraristi di lunga data, fedeli all’unicità delle emozioni che solo il motore V12 aspirato Ferrari sa regalare, o nuovi clienti che sognano di poter combinare emozioni di guida uniche, comfort e design italiano”.

NUOVA FERRARI 12CILINDRI: IL COMMENTO DI ENRICO GALLIERA

“La vettura è destinata agli intenditori con una visione chiara di quello che Ferrari continua a rappresentare dal 1947: è quindi davvero una vettura per pochi”, questo quanto fatto sapere dal Chief Marketing & Commercial Officer di Ferrari, Enrico Galliera, in occasione della conferenza stampa internazionale di presentazione della nuova Rossa, così come riporta il sito dell’agenzia Ansa. Galliera ha fatto sapere che il progetto della 12Cilindri è iniziato quattro anni fa, “quando si parlava solo di elettrico.Ma noi già allora abbiamo deciso di continuare a sviluppare tutte le tecnologie: motore aspirato, turbo, ibrido plug in ed elettrico lasciando al cliente la possibilità di scegliere”, aggiungendo che un progetto di tale tipo sono gli unici a farlo.

Galliera ha volto lo sguardo al futuro, confermando che nel 2025 arriverà la prima elettrica: “Ma se abbiamo deciso di progettarla e produrla è perché pensiamo di poter sviluppare una vettura a batteria che sia anche una Ferrari e perché pensiamo che sul mercato ci possa essere una domanda per tale prodotto”. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi della versione BEV della Purosangue, mentre per la prima supercar green del Cavallino Rampante bisognerà aspettare il 2026.











© RIPRODUZIONE RISERVATA