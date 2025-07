Si alza il sipario sulla nuova Ferrari Amalfi, l'ultima supercar del Cavallino Rampante, presentata nella serata di ieri: scopriamola

La nuova Ferrari Amalfi è stata ufficialmente svelata nella serata di ieri. Alle ore 22:40, così come da annuncio delle ore precedenti, sono stati i tolti i veli alla nuova sportiva di Maranello, vettura che andrà a sostituire la Ferrari Roma. Prende il nome da una delle coste più belle d’Italia e del mondo, leggasi appunto quella amalfitana, ed è proprio lì, in un evento esclusivo, che il Cavallino Rampante ha deciso di presentarla. Enrico Galleria, direttore marketing di Ferrari, l’ha descritta come una Rossa che unisce sportività e lifestyle, di conseguenza non parliamo di una vettura “estrema” come ad esempio la mostruosa F80, hypercar svelata a fine 2024, ma di un’auto più “per tutti i giorni”, che unisca eleganza, stile, esclusività, potenza e tanta sportività.

DIRETTA FORMULA 1/ Trionfa Norris su Piastri, bene le Ferrari GP Austria 2025 (29 giugno)

Obiettivo, cercare di portare in Ferrari “più clienti nuovi”, dice chiaramente Galliera, di modo che gli stessi possano vivere delle esperienze di guida che siano “meno estreme” ma non per questo poco divertenti. E’ qui che entra in gioco la nuova Ferrari Amalfi, che può essere scelta per le più svariate occasioni, da soli, in compagnia, per fare un semplice giro in paese o in città, ma anche per una gita fuori porta: ogni occasione è buona per salirci a bordo, guidarla e vivere sensazioni uniche.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori: Norris avvicina Piastri! (Gp Austria, 29 giugno)

NUOVA FERRARI AMALFI, LE SPECIFICHE TECNICHE

Del resto qui si parla del top di gamma in quanto a specifiche tecniche, tenendo conto che sotto il cofano la nuova Ferrari Amalfi monta un mostruoso motore V8 twin turbo da 3,8 litri che eroga una potenza di ben 640 cavalli, quindi un surplus di 20 cavalli rispetto alla sua antenata. I 100 chilometri all’ora si prendono in un battito di ciglia, solo 3,3 secondi, mentre la velocità di punta è da brividi, 320 km/h. Le dimensioni? Piuttosto compatte, visto che la nuova Ferrari Amalfi misura poco più di una Segmento C, leggasi 4,66 metri, per una larghezza di meno di 2 metri (1,97), e un’altezza da terra di soli 1,3 metri.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Von der Leyen: “Serve una via negoziale con Teheran” (16 giugno 2025)

Interessante anche il peso, un elemento che è diventato una vera e propria sfida per le sportive negli ultimi anni visti i numeri sistemi di sicurezza obbligatori; la Ferrari arriva fino a 1.470 kg, un numero decisamente impressionante. Gianmaria Fulgenzi, colui che è il responsabile dello sviluppo e dei progetti delle vetture di Maranello, ha spiegato che insieme ai tecnici e agli ingegneri, in Ferrari hanno lavorato molto per fare in modo che l’Amalfi non avesse un comportamento scorbutico in strada “L’Amalfi deve essere controllata e dimostrarsi stabile” al conducente, spiega lo stesso manager, di modo che chiunque possa guidarla, anche perchè la vettura “è assolutamente tranquilla e prevedibile, resta dove è”.



NUOVA FERRARI AMALFI, SPUNTA UN DISPLAY AL CENTRO DELLA CONSOLE

Ovviamente si sbaglia chi pensa che non sia un’auto prestazionale anche perchè, una volta che prendi il giusto feeling con la vettura, grazie alle modalità Race e Sport ci si può decisamente divertire, ma sempre ovviamente con la testa o eventualmente in un circuito. Una nuova Ferrari Amalfi che sorprende anche per gli interni visto che per la prima volta la Rossa monta uno schermo centrale, precisamente un display touch screen da 10,25 pollici, altro aspetto che “normalizza” la vettura di Maranello, e che permetterà al guidatore di sfruttare tutte le varie funzioni dell’auto, così come al passeggero a fianco.

Ma quanto costa l’Amalfi? Servono almeno 240mila euro per assicurarsela, con le consegne che scatteranno a partire dal 2026, con ovviamente priorità ai vecchi clienti che hanno potuto assistere dal vivo alla presentazione di ieri in quel di Amalfi. “Massima purezza e minimi dettaglio, ma con uno stile che si accosta alle nuove Ferrari”, questo infine il parere di Flavio Manzoni, colui che ha un ruolo decisamente importante, essendo responsabile del design di Maranello.