Nuova Ferrari F1-75, innovativo modello per tornare a vincere/ Motore e aerodinamica

Un nuovo modello per tornare a vincere. La Nuova Ferrari F1-75, presentata ufficialmente dal Team sui social e in una conferenza stampa che ha visto come protagonisti Binotto ed Elkann, ha come solo obiettivo quello di riportare la casa automobilistica italiana in vetta al mondo, dopo anni non semplicissimi dal punto di vista dei risultati.

Una macchina coraggiosa, l’ha definita Binotto. Grazie al nuovo regolamento tecnico, la Ferrari ha osato e nel nuovo modello F1-75 ha intenzione di riporre le speranze più rosee per tornare a vincere. Binotto, team principal, ha raccontato: “Abbiamo innanzitutto ragionato partendo dalla volontà di rendere questa macchina performante dal punto di vista aerodinamico. L’aerodinamica ha guidato tutte le nostre scelte, a cominciare dalla geometria delle sospensioni che in alcuni casi abbiamo estremizzato per ricavare prestazione aerodinamica pura. Abbiamo avuto un approccio innovativo a livello mentale, in galleria abbiamo provato varie soluzioni, anche opposte, per scegliere la più promettente, tralasciando anche le idee precedenti e spesso non è facile perché a volte ci si fissa su un concetto e non lo si abbandona”.

Nuova Ferrari F1-75: una vettura coraggiosa

La Nuova Ferrari F1-75 è innovativa soprattutto dal punto di vista del motore e dell’aerodinamica e non solamente del design esterno. Sono cambiate anche le sospensioni, che ora non sono più idrauliche, ma meccaniche, così come le gomme, come ha spiegato lo stesso Binotto: “Abbiamo cercato una vettura che fosse la più flessibile su quelle che potranno essere poi le scelte di assetto, non trovarsi una macchina che sarà poi vincolata su certi assetti. È una macchina coraggiosa perché è il frutto di una squadra che ha lavorato in modo unito, ha attraversato difficoltà, specie il 2020, ma è rimasta unita, cercando di alzare il livello”. La Nuova Ferrari avrà poi un nuovo sistema di combustione: “Questa variazione ha modificato la combustione, perché 10% di etanolo significa 20 cavalli in meno in partenza. Si è dunque lavorato sulla combustione per recuperare quanto perso. Per farlo abbiamo rivisto la camera di scoppio, gli angoli valvole, il rapporto di compressione, il motore è stato rivisto proprio per rendere più efficiente la combustione. Poi abbiamo sviluppato la parte ibrida, la power unit è un’importante innovazione”.

Nel corso della presentazione ha preso parola anche il Presidente John Elkann: “La Ferrari è l’unico team che ha partecipato a ogni stagione della Formula 1 ed è stato quello che ha spostato in avanti i confini dell’innovazione. La F1-75 rappresenta il meglio della progettazione nello spirito innovativo del team. Tutti gli sforzi che sono stati fatti determineranno il nostro successo per scrivere un nuovo capitolo in Formula 1 onorando lo spirito di competizione che il nostro fondatore ha sempre avuto”. L’obiettivo, dunque, è fissato: la F1-75 ha come solo scopo quello di tornare a vincere, e lo si evince bene dalle parole del team principal e del presidente, orgogliosi della loro nuova creatura.

