In uno show unico in diretta dalla O2 Arena di Londra è stata svelata la livrea della nuova Ferrari SF-25, così come quella di tutte le altre monoposto che il prossimo mese di marzo saranno in pista per il mondiale di Formula 1 2025. Tutti i riflettori erano ovviamente puntati sul nuovo bolide con il cavallino rampante sul mese, anche perchè da quest’anno presenterà una coppia di piloti da urlo, quella formata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc. L’attesa è stata ripagata visto che la nuova Ferrari SF-25 è come al solito bellissima, anche se con diverse differenze rispetto al recente passato.

La prima cosa che si può notare è un rosso diverso, decisamente più scuro rispetto a quello vivo delle ultime versioni. Gli addetti ai lavori lo avevano comunque anticipato da settimane e anche Ferrari aveva disseminato una serie di indizi attraverso i propri canali social, pubblicando degli scatti con oggetti di colore rosso scuro. Pochi giorni fa era stata inoltre svelata la nuova Ferrari 499P, quella che correrà il mondiale WEC 2025, e il colore rosso era appunto più scuro rispetto al solito.

NUOVA FERRARI SF-25, LE PRINCIPALI NOVITA’

Ma ovviamente le novità della nuova Ferrari SF-25 non si limitano alla tonalità scelta, visto che sono diversi i cambiamenti rispetto alla SF-24, monoposto che ricordiamo ha concorso fino all’ultimo per il mondiale costruttore.

C’è ad esempio la sospensione anteriore pull-rod, che garantirà un miglioramento della vettura dal punto di vista aerodinamico, ed inoltre, è evidente come la posizione del pilota sia stata arretrata, quindi allontanandosi sensibilmente dalle ruote anteriore, risultando cinque centimetri “più indietro” rispetto alla vettura della stagione 2024. La cosa certa è che la serata di ieri è stata decisamente storica, come raccontato anche dal CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, tenendo conto che l’evento è stato visto da quasi cinque milioni di persone.

NUOVA FERRARI SF-25 GIA’ IN PISTA A FIORANO

Lo show era stato programmato per i 75 anni della Formula 1, ma non è da escludere, visto il grande seguito, che si possa ripetere anche l’anno prossimo, anche se in generale ai piloti non piacciono questi eventi un po’ troppo folkloristici e giudicati “troppo americani”. Ma del resto la Formula 1 è di Liberty Media, una società a stelle e strisce, e questi sono i tempi moderni, piacciano o meno.

Tornando alla nuova Ferrari SF-25, oggi la monoposto sarà già in pista a Fiorano, svelandosi quindi per la prima volta sul circuito di casa, mentre per i primi test ufficiali bisognerà attendere la prossima settimana, il 26 febbraio, quando tutti i 20 piloti saranno in Bahran per il classico appuntamento che farà da preambolo alla nuova stagione. La fiducia nei confronti della nuova Ferrari è altissima, e ieri Vasseur non si è nascosto: “Puntiamo a entrambi i titoli, piloti e costruttori”: speriamo di vedere finalmente una stagione competitiva.