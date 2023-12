Nuova ferrovia T2 Malpensa-Sempione: lavori a pieno regime/ “Collegamento Milano-aeroporto potenziato”

Proseguono a gonfie vele i lavori per la nuova ferrovia T2 Malpensa-Sempione. A fare il punto della situazione sono stati ieri gli assessori di regione Lombardia Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile), visitando il cantiere di Gallarate riguardante il nuovo collegamento ferroviario fra il Terminal 2 dell’aeroporto Milano Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione. “I lavori per la nuova ferrovia T2 Malpensa-Sempione proseguono a pieno regime – le parole riportate da Lombardianotizie.online rilasciate dai due assessori – e questa è una buona notizia. L’infrastruttura è strategica per migliorare l’accessibilità all’aeroporto e incrementare la mobilità su ferro. Regione Lombardia ha messo in campo un cofinanziamento importante da 91 milioni di euro e ottenuto risorse dall’Unione europea, che supporta e cofinanzia l’opera considerandola ambientalmente sostenibile”.

Terzi ha aggiunto: “L’infrastruttura valorizzerà il ruolo di Malpensa come grande hub della Lombardia e del Nord Italia: nuovi binari significa un maggior numero di accessi ‘sostenibili’ allo scalo. Rendere più accessibili gli aeroporti è un progetto al quale lavoriamo da anni: quest’opera fa parte di una serie di interventi prioritari, come il collegamento Bergamo-Orio al Serio. La ferrovia T2 Malpensa – Sempione, inoltre, si svilupperà per buona parte in trincea profonda per poi collegarsi alla rete esistente: è un tassello fondamentale del disegno di miglioramento della rete di questo quadrante che includerà anche il potenziamento della Gallarate-Rho”.

NUOVA FERROVIA T2 MALPENSA-SEMPIONE: “POTENZIEREMO I SERVIZI FERROVIARI”

Di nuovo Lucente: “L’opera consentirà di potenziare i servizi ferroviari del quadrante Nord ovest della Lombardia, implementando ulteriormente i collegamenti tra Milano e Malpensa. Regione inoltre ha già acquistato i nuovi treni destinati all’aeroporto: si tratta di 10 ‘Caravaggio’, molto più capienti degli attuali ‘Malpensa Express’. Arriveranno nel corso del 2025, insieme a 16 treni dello stesso tipo per il collegamento con Orio al Serio, anch’esso in via di realizzazione. È anche in corso un confronto con Trenord per aumentare ulteriormente la flotta aeroportuale, così da estendere il servizio con nuovi treni sino al Sempione”.

Grazie a tale nuova tratta si amplierà il bacino d’utenza dell’aeroporto attraverso la riorganizzazione dei servizi nel quadrante Nord Ovest della Lombardia, e garantendo anche un collegamento più rapido ed efficace fra l’aeroporto e la città di Milano. In totale il tracciato avrà una lunghezza di 4,6 km verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione, e il tempo di percorrenza previsto è di 7 minuti.











