Nuova fidanzata di Ettore Bassi, chi è?/ È mistero sul nome…

Ettore Bassi ha una nuova fidanzata? A quanto pare sì stando alle ultime indiscrezioni attorno al 49enne attore e conduttore televisivo originario di Bari sul quale negli ultimi tempi i riflettori si sono raddoppiati per via della sua partecipazione, in coppia con la maestra di danza Alessandra Tripoli, alla 14esima edizione di “Ballando con le Stelle”, lo show di successo su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. E pare che proprio il ballo sia infatti uno dei prossimi… obbiettivi di Bassi assieme alla nuova compagna di cui però attualmente non si sa ancora molto: l’interprete di diverse fiction Rai degli ultimi vent’anni, a partire da “I ragazzi del muretto”, fino ad arrivare al “Maresciallo Rocca” e il più recente “L’isola di Pietro” ha confessato di recente che potrebbe continuare a danzare, condividendo questa passione scoperta in televisione proprio con quella che è la sua nuova, e misteriosa, compagna.

ETTORE BASSI HA UNA NUOVA FIDANZATA?

In attesa che Ettore Bassi sveli l’identità della sua nuova fidanzata, con la quale potrebbe probabilmente uscire allo scoperto quando si concluderà la sua avventura televisiva sul palcoscenico di “Ballando con le stelle”, i rumors di gossip hanno fornito nei giorni scorsi alcuni dettagli sulla rinascita dal punto di vista sentimentale per il 49enne attore pugliese. Dopo la lunga relazione con Angelica Riboni, sposata nel 2009, e che ha visto la coppia andare incontro ad alti e bassi nonostante la nascita delle loro tre figlie (Olivia, Caterina e Amelia), Bassi ha deciso di mantenere un profilo basso sulla sua nuova compagna e che arriva proprio in un momento in cui proprio la partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci lo vede tornare ad essere non solo un beniamino del pubblico ma pure uno dei possibili candidati per la vittoria finale. Insomma, dopo dieci anni Bassi cambia vita (e anche look, come molti hanno notato): “Probabilmente dopo il programma con la mia nuova compagna andremo a fare un corso di ballo” ha avuto modo di dire a Tv Radio Corriere, pur rimanendo abbottonatissimo sull’identità della donna.

ETTORE BASSI E LA FINE DELLA LUNGA STORIA CON ANGELICA RIBONI

Come detto, il rapporto di Ettore Bassi con Angelica Riboni è stato caratterizzato da una sorta di “rollercoaster” emozionale. I problemi tra i due sarebbero cominciati negli ultimi anni (qualcuno sostiene già dal 2015) e anche se l’allontanamento è cominciato molto prima, il divorzio definitivo è arrivato solamente nel 2018. Da lì è cominciata una nuova vita per l’attore di Bari che ha parlato di un periodo particolarmente frizzante dal punto di vista professionale proprio quando le cose tra di loro non andavano bene: “Improvvisamente mi sono trovato pieno di offerte di lavoro e quindi nell’ultimo periodo ho trascurato mia moglie e le mie figlie: così Angelica mi ha detto che non ce la faceva più…”. Ad ogni modo pare che Ettore e Angelica siano rimasti in ottimi rapporti e solo di recente i riflettori si sono accesi su di lei, dato che prima dell’ex moglie di Bassi si sapeva solo che, anche lei pugliese di origini, è una produttrice che ha ideato anche di alcuni format tv di successo e che è impegnata nel mondo della comunicazione che sarebbe esperta anche di web design.



