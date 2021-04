Nuova fidanzata Ettore Bassi, chi è?/ “Mi ha riportato in vita”

Ettore Bassi ha già parlato spesso del suo momento no per via della morte del padre, della fine del suo matrimonio e poi la malattia della madre, ma ha avuto modo di dire anche che c’è qualcuno che lo ha tenuto per i ‘capelli’ portandolo via da un tunnel nero in cui sembrava non ci fosse via d’uscita. La positività ha un volto che non conosciamo ancora così come non sappiamo nemmeno come si chiami la neo fidanzata di Ettore Bassi ma quello che basta sapere ai fan è che proprio lei ha dato nuova linfa vitale al loro beniamino, riportando il sorriso nella sua vita. Lui stesso ha ammesso che la neo fidanzata lo ha “aiutato” a rimettere insieme i cocci della sua vita e lo ha “trattenuto” in Puglia rinunciando così alla sua nuova vita a Milano per seguire le figlie e l’ex moglie (almeno secondo quanto racconta quest’ultima).

Nuova fidanzata di Ettore Bassi, chi è?/ "Ha rimesso insieme i cocci della mia vita"

Chi è la nuova fidanzata di Ettore Bassi?

La nuova fidanzata di Ettore Bassi è una misteriosa donna di cui sappiamo davvero poco o nulla se non che dovrebbe essere pugliese. A quanto pare i due sono rimasti insieme a Fasano, città dove ha vissuto negli ultimi anni, e forse lei dovrebbe essere originaria proprio dei dintorni della città pugliese. I due sono felici e contenti nelle campagne ma proprio per via di questa ritrovata serenità l’attore ha deciso di tenere il completo riserbo su di lei. Dopo la lunga relazione con Angelica Riboni, l’attore ha quindi optato per un profilo basso che, a quanto pare, funziona visto che stanno insieme ormai da qualche anno, ancora prima che lui ritornasse in pista, è proprio il caso di dirlo, a Ballando con le stelle.

LEGGI ANCHE:

Angelica Riboni, ex moglie Ettore Bassi/"Nostra figlia Amelia ha bisogno di sostegno"Ettore Bassi/ La morte del padre, la malattia della madre e il matrimonio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA