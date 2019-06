NUOVA FIDANZATA PER GABRIEL GARKO/ Chi è? “Sono felice e voglio sposarla”

Gabriel Garko è felicemente fidanzato. L’attore, sex symbol della fiction italiana, torna in tv nelle repliche di “Domenica In…il meglio di” in onda domenica 9 giugno su Raiuno. Intanto in questi giorni ha rivelato in anteprima di avere una nuova compagna. Non solo, ha nuovamente smentito le voci di una presunta omosessualità che da tempo circolano sul suo conto. Al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, l’attore ha posato (quasi) senza veli mostrandosi in tutto il suo splendore. Dopo la relazione con Adua Del Vasco, l’attore ha ritrovato la felicità tra le braccia di una nuova donna su cui però al momento non vuole rivelare di più. La fortunata è stata già presentata ai genitori e con lei l’attore sembrerebbe essere intenzionato a fare le cose in grande. “Sono fidanzato da un po’ di tempo – ha dichiarato l’attore – ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo, ma ci sono bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”. Oggi Gabriel è felice dopo un momento non facile della sua vita.

Gabriel Garko: “Dovevo sempre essere perfetto”

L’attore si è raccontato a cuore aperto e a ruota libera: dall’amore per questa misteriosa donna, all’amicizia con Gabriele Rossi fino al matrimonio della sua ex fidanzata Eva Grimaldi. Non solo, Gabriel Garko per la prima volta ha parlato di un periodo complicato della sua vita: “dovevo essere sempre perfetto, ero in un tunnel senza alcuna via d’uscita” ha detto l’attore. “Era come se il personaggio Gabriel Garko avesse fatto sparire la mia persona. Sono finalmente uscito da quella gabbia d’oro in cui mi ero cacciato con le mie stesse mani e che mi ha tarpato le ali per troppo tempo” ha confessato l’attore, che oggi è tornato ad essere felice riprendendo in mano la sua vita. L’attore ha poi parlato del desiderio di tenere i riflettori spenti sulla suo privato: “voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno, e poi, il mio è anche un senso di protezione nei confronti dell’altra persona”. Non solo, Garko anche chiarito il suo rapporto con Gabriele Rossi con cui è stato più volte paparazzato: “è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone”.

Gabriel Garko: “Eva Grimaldi è realmente felice” Impossibile non parlare del matrimonio tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Gabriel Garko, che in passato ha avuto una storia d’amore con la ex concorrente de L’Isola dei Famosi, è stato testimone di quest’unione d’amore. “È stato bellissimo, più che un matrimonio sembrava la festa vera dell’amore. Ho visto Eva realmente felice; Imma poi è una forza della natura”. Poi l’attore è tornato ancora una volta sulle voci che riguardano il suo orientamento sessuale. Molti pensano che Garko sia gay, ma l’attore ha nuovamente precisato: “al di là di quelle che sono le mie preferenze, la questione non è tanto se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone, così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente”.

