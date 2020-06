“Nuova foto profilo su Twitter o cancellano profilo”/ Panico social, ma è una bufala

Pubblicità

Ennesima bufala social, questa volta si tira in ballo una nuova foto profilo su Twitter. Nel giro delle ultime ore la celebre applicazione è stata invasa da post con l’hashtag #nuovafotoprofilo, che è arrivato a raggiungere la vetta della trand topic. Secondo quanto ricostruito, la nuova fake news stabilisce che sia necessario cambiare l’immagine del profilo, inserendo una propria fotografia, pena l’esclusione da Twitter. Senza una pic con il volto del titolare del profilo, il rischio è quello di essere bannati dal social network. Una presunta decisione presa per evitare la proliferazione di utenti fake. Ma ovviamente ci troviamo di fronte all’ennesima bufala fatta circolare per creare dibattito e infondere terrore web…

“NUOVA FOTO PROFILO SU TWITTER O ACCOUNT CANCELLATO”: ECCO L’ENNESIMA BUFALA

Sui social network in generale, ma soprattutto su Twitter, molti utenti utilizzano come foto profilo l’immagine di un vip: dai cantanti agli attori, passando per campioni del mondo dello sport e addirittura politici. In molti, prima che si scoprisse che si tratta solo di una fake news, si sono scagliati contro Twitter per questa decisione assurda, ma ovviamente è dilagata la classica ironia social. C’è chi ha postato dei meme divertentissimi e chi, invece, ha sfidato apertamente il social network ed ha postato una nuova foto profilo sempre di un esponente del mondo dello spettacolo. Qui di seguito vi proponiamo qualche tweet:

#NuovaFotoProfilo:

Perché gira voce che si debba mettere una propria foto come icon di Twitter altrimenti il profilo viene bloccato pic.twitter.com/IKvsbpJLR9 — Perché è in tendenza? (@ETendenza) June 6, 2020

#NuovaFotoProfilo giuro che sono io, l’ho solo resa un po’ più rosa pic.twitter.com/27SEOCXRok — 𝓣𝓟𝓦𝓚 🌸 (@lullydirection) June 6, 2020





