Nuova Honda CBR 600RR svelata ad EICMA 2023/ Il ritorno della giapponese dopo 7 anni

E’ stata svelata ufficialmente all’EICMA 2023, la fiera della moto in corso in questi giorni a Milano, la nuova Honda CBR 600RR, una due ruote amatissima nel nostro Paese che torna finalmente sulle nostre strade a 7 anni dall’ultima volta. Obiettivo della 4 cilindri di Tokyo, tornare a conquistare il cuore degli appassionati e le premesse sono decisamente interessanti. A livello estetico la nuova Honda CBR 600RR si ispira alla sorella maggiore, la 1000, ma anche alle MotoGp, grazie ad elementi come le alette aerodinamiche frontali, ma anche l’acceleratore Throttle by Wire derivato dalla RC213V-S della Moto GP come ricorda La Gazzetta dello Sport. Lo scarico lo si trova sotto la sella mentre la livrea è quella classica con i colori Hrc.

Per quanto riguarda il motore, troveremo un 4 cilindri in linea con una potenza di 121 cavalli a 14.250 giri al minuti e una coppia massima di 63 Nm a 11.500 giri. Il cambio è a sei marce, e si parla di resistenza e affidabilità della meccanica a livelli davvero eccelsi. Il telaio, invece, è a doppio trave in alluminio con un forcellone posteriore sempre in alluminio a bracci differenziati. La forcella è una Showa Bpf “Big Piston Fork” con steli da 41 mm di diametro. C’è poi un ammortizzatore di sterzo a controllo elettronico mentre la frenata può contare su una pompa freno radiale con doppio disco anteriore da 310 mm e un disco singolo da 265 millimetri.

Nuova Honda CBR 600RR svelata ad EICMA 2023: CERCHI IN LEGA, ELETTRONICA E KIT

I cerchi in lega montano pneumatici 120/70 ZR 17 davanti e 180/55 ZR 17, dietro. L’elettronica deriva direttamente dalle MotoGp e sono moltissime in questo caso le chicche fra cui il controllo di trazione Hstc, l’antiwheelie, la frizione antisaltellamento, il cornering Abs, il freno motore. Sono inoltre disponibili 5 diverse modalità di guida oltre ad uno schermo a colori da 5 pollici con 3 layout grafici differenti e la funzione flash che avvisa il pilota al momento del cambio di marcia.

Da segnalare infine la presenza di due kit di accessori, quello racing, e quello comfort con manopole riscaldabili, presa USB e una borsa da 22 litri. Nel primo caso, invece, si tratta di un pacchetto destinato solo alla pista e comprende fra le altre cosa la centralina elettronica, le sospensioni, l’impianto di scarico racing e freni a disco.

