Nuova Lancia Ypsilon Cassina/ Video, aperte le prenotazioni: full electric e 400 km di autonomia

E’ stata ufficialmente annunciata e svelata la nuova Lancia Ypsilon 2024 by Cassina, il modello in edizione limitata della city car che aprirà il nuovo corso del glorioso marchio torinese votato all’internazionalità. Dopo un teaser pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale, è stato pubblicato online il sito internet con tanto di possibilità di prenotarsi per avere una delle sole 1.906 unità in cui verrà prodotta appunto la nuova Lancia Ypsilon Cassina. La vettura sarà mostrata ufficialmente il prossimo 14 febbraio in quel di Milano, così come annunciato dal CEO Luca Napolitano, e sarà presente appunto anche nella esclusiva versione realizzata con il noto brand di arredamento di Meda, azienda che da anni produce mobili di altissima qualità.

“Oggi parte in Italia la campagna “1 di 1906” – il comunicato di Stellantis tramite il sito ufficiale – dedicata a tutti coloro che sognano di far parte dei primi 1906 clienti ad avere la possibilità di essere ricontattati per scoprire l’esclusivo modello”. Quindi il gruppo precisa che: “Il processo per ottenere il diritto di prelazione sul ricontatto da un esperto dedicato Lancia è molto semplice, veloce e 100% digitale: tutti i clienti che aderiranno potranno, se desiderano e quando la vettura sarà disponibile, convertire il loro interesse in un sogno realizzato. L’adesione alla campagna “1 di 1906” costituisce una manifestazione di interesse non vincolante ad essere contatti per avere informazioni sulla vettura e non comporta una preordinazione né il versamento di alcun deposito”.

NUOVA LANCIA YPSILON CASSINA, ALCUNI DETTAGLI TECNICI

L’azienda ha svelato anche i dettagli tecnici della nuova Lancia Ypsilon by Cassina, che già comunque si sapevano, leggasi un’autonomia di circa 400 km, visto che la batteria che utilizzerà sarà la stessa già montata sulla Fiat 600e e la Jeep Avenger. I consumi saranno invece di 14,3-14,6 kWh/100 km in ciclo WLTP. Il prezzo non è stato comunicato ma visto il modello full electric, e l’esclusività, potrebbe partire da 40mila euro.













