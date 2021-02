Nuova legge aborto “vietato dopo 6 settimane e se c’è il battito”/ Polemica negli Usa

Nella Carolina del Sud è stata approvata la legge sull’aborto più restrittiva degli interi Stati Uniti. Nel dettaglio, i medici non possono praticare l’interruzione di gravidanza dopo le sei settimane dal concepimento e se si sente già il battito cardiaco del nascituro. La legge, ribattezza South Carolina Fetal Heartbeat and Protection from Abortion Act, come spiega IlFattoQuotidiano.it sta facendo discutere, e come al solito ha diviso l’opinione pubblica fra i contrari e chi invece l’approva. La firma sul testo è stata messa dal governatore repubblicano Henry McMaster, che già qualche giorno fa, prima dell’approvazione, aveva twittato: “Diventeremo lo Stato ‘più pro-life’ del Paese”.

A far discutere è in particolare la parte riguardante la pena nei confronti di chi decide comunque di praticare un aborto dopo le sei settimane, visto che i medici rischiano fino a due anni di galera. Coloro che hanno esternato la propria contrarietà alla nuova norma della Carolina del Sud sottolineano inoltre il fatto che spesso e volentieri le donne non sanno nemmeno di essere incinte dopo un mese e mezzo, ed inoltre, è proprio in quelle settimane che si inizia a sentire il battito cardiaco del feto.

LEGGE ABORTO CAROLINA DEL SUD: “IL PIU’ GRANDE DISEGNO PRO-LIFE”

Nel caso in cui il battito cardiaco venisse rilevato, i medici potrebbero praticare l’aborto, restando sempre nel limite massimo delle sei settimane, solamente se la gravidanza fosse stata provocata da stupro o incesto, o se la vita della madre viene ritenuta in pericolo. “È il più grande disegno di legge pro-vita che questo Stato abbia mai approvato”, ha commentato il repubblicano David Hiott dopo il voto, mentre la Gild Cobb-Hunter, ala Democratica della Carolina del Sud ha commentato: “Il governo che non impone leggi riguardanti l’obbligo delle mascherine non dovrebbe imporre alla donna cosa fare del suo corpo”. In caso di aborto la madre non sarà punita, ma come detto sopra, la persone che si rende disponibile a praticarlo, che rischierebbe oltre a due anni di galera anche una multa fino a 10.000 dollari se ritenuta colpevole.



