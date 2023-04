NUOVA LEGGE CONTRO LA PIRATERIA/ Ecco tutte le novità e cosa cambia

La creazione di una procedura di urgenza, e senza contraddittorio, per consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di bloccare i siti pirata entro 30 minuti, l’inasprimento delle pene sia per il fruitore dei servizi che per l’artefice dell’illegale riproduzione del contenuto, e anche campagne di comunicazione e sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche secondarie.

Sono queste le principali nuove misure e gli strumenti operativi più rilevanti per la lotta alla pirateria digitale (cinematografica, audiovisiva o editoriale) contenuti nella nuova legge votata all’unanimità dalla Camera dei Deputati, e che dovrà essere discussa dal Senato nelle prossime settimane.

Per Massimiliano Capitanio, commissario dell’AgCom, il blocco istantaneo delle partite, o dei film in streaming da siti non ufficiali, insieme all’innalzamento delle multe, che dai precedenti mille euro salgono a cinquemila (anche per chi ha sul suo hard disk file scaricati illegalmente), e alla sensibilizzazione dei giovani sul tema contribuiranno “ad accrescere la percezione che il reato di pirateria sia un furto a tutti gli effetti che consente di trasferire soldi alla criminalità organizzata e alle mafie. Una volta che grazie a questa legge tale percezione sarà più diffusa, e che il passaparola tra le persone diffonderà la consapevolezza che cellulari, computer e smartphone sono controllati dalle forze dell’ordine, il fenomeno della pirateria inevitabilmente andrà a decrescere”.

Sono molti i numeri e i dati che confermano l’urgenza di un intervento da parte del legislatore. Il danno della pirateria in termini di Pil è infatti “di oltre 700 milioni di euro, mancati introiti fiscali per 319 milioni di euro e perdite anche in termini di occupazione con una stima di circa 10 mila posti di lavoro messi a rischio” ha affermato nei giorni scorsi il presidente della VII Commissione (Cultura, Istruzione e Scienza) della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone a Rai News 24.

Dopo il via libera del Parlamento, la norma prevede poi la necessità di una revisione del regolamento Agcom entro 60 giorni. L’auspicio comune delle Istituzioni, incluso il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, è dunque quello di rendere operative le nuove misure già a partire dal campionato di calcio 2023-2024.

