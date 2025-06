Si parla della nuova legge elettorale con il premio di maggioranza, e di altri temi politici, a Sussidiario Tv. Ospite di Eleonora Rossi vi era il giornalista Fabrizio D’Esposito (caporedattore politico de Il Fatto Quotidiano) che si è soffermato sull’attualità politica e sul governo Meloni. “L’obiettivo è tornare a un sistema proporzionale, eliminando gli uninominali”, spiega D’Esposito, sottolineando come sia questa la strategia dei Fratelli d’Italia per provare a confermarsi in vista delle future elezioni politiche. Il giornalista si sofferma anche sull’opposizione, spiegando: “Niente maggioranza Ursula in Italia, ma il vero rischio per la sinistra è litigare dopo aver vinto”.

Franzo Grande Stevens è morto a 96 anni/ Chi era l’avvocato che salvò la FIAT e difese i capi delle BR