Nuova maglia Italia 2022/ Ecco l’inedita casacca Puma “divisa in 4” con due azzurri

E’ stata ufficialmente svelata la nuova maglia dell’Italia 2022. La Puma ha mostrato pubblicamente la nuova divisa della nostra selezione, la cui caratteristica principale è quella di essere “divisa” in quattro diverse sezioni, con due differenti tonalità di azzurro. La nuova maglia dell’Italia doveva essere sfoggiata dai calciatori in occasione del mondiale in Qatar del prossimo inverno, ma come ben si sa la squadra di Mancini non è riuscita ad ottenere il pass per l’Arabia, di conseguenza la vedremo in azione in altre occasioni, a cominciare dalla prestigiosa sfida contro l’Argentina di Lionel Messi, in programma il prossimo uno giugno allo stadio Wembley.

“La nuova maglia onora la storia del calcio italiano e ci auguriamo di ottenere importanti successi nelle nostre avventure internazionali”, le parole di Sara Gama, capitano dell’Italia femminile, riporta da Sky Sport “Indosseremo questa maglia con orgoglio e vogliamo che tutti gli italiani continuino a sognare con noi”. Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale in uscita, ha invece spiegato: “Questa maglia sarà l’ultima che indosserò in campo quando rappresenterò l’Italia. Sono orgoglioso di poter scendere in campo allo stadio di Wembley indossando per l’ultima volta l’azzurro dell’Italia. Questa maglia rimarrà per sempre nel mio cuore. Come sempre, farò del mio meglio per onorarla”.

NUOVA MAGLIA ITALIA 2022, TUTTI I DETTAGLI

Non mancano i dettagli e i particolari, della nuova maglia Italia 2022, come ad esempio il collo tricolore, dove sono incise le date dei quattro campionati del mondo vinti, nonostante l’assenza al torneo di quest’anno. Inoltre, sempre sul collo, ma nella sezione retro, è incisa la scritta “Italia” in oro. A dominare la nuova maglia dell’Italia resta senza dubbio la divisione a quattro della stessa, con due diverse tonalità di azzurro, decisamente particolare e inedita. A questo punto non ci resta che vederla all’opera fra pochi giorni, sperando che oltre ad essere una maglia bella porti anche fortuna agli azzurri che la indosseranno.

