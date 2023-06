Nuova maglia Italia per i 125 anni Figc, la foto/ Sarà indossata nelle sfide di Nations League 2023

Nelle scorse ore l’Italia ha presentato la nuova maglia per il 125° anniversario della Figc, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che verrà indossata dagli Azzurri in occasione delle Finals di Nations League in Olanda. Domani, giovedì 15 giugno, spazio alle semifinali contro la Spagna (alle ore 20:45), mentre domenica ci sarà la finale per il terzo posto alle 15 e quindi la finalissima alle ore 20:45. La divisa si ispira a quella che l’Italia indossò per il debutto assoluto sul campo da gioco nel 1910, nella sfida contro la Francia vinta per 6 a 2 all’Arena Civica di Milano.

Ha quindi un look retrò che richiama molto alla “morbidezza” delle maglie di un tempo, ma ovviamente realizzata con le tecnologie più moderne. Il colore prevalente è il bianco, con la presenza di alcuni dettagli d’oro, a cominciare da una corona d’alloro e la scritta 125° anniversario della Figc (1898-2023). Il colletto è a girocollo, e sulle spalle troviamo le iconiche tre strisce bianche di Adidas, logo che ritroviamo anche alla destra del petto.

NUOVA MAGLIA ITALIA 125 ANNI FIGC: IL COMMENTO DI GRAVINA

“Grazie alla collaborazione con Adidas celebriamo i 125 anni della fondazione della Figc con una maglia iconica, intrisa di storia e di modernità. Il kit anniversario interpreta alla perfezione la nostra visione di sviluppo del calcio: valori e radici profonde rappresentano la spina dorsale di un movimento che guarda al futuro e al cambiamento senza remore né esitazioni. Sono sicuro che anche questo kit speciale avrà grande successo, come le collezioni home e away lanciate a gennaio scorso”, il commento del presidente della Figc, Gravina.

La nuova maglia dell’Italia per il 125esimo anniversario della federazione calcistica italiana verrà prodotta in edizione limitata, solo 2023 esemplari, venduta in una box speciale con tanto di pantaloncini, anch’essi di colore bianco e dettagli dorati, con lo scudetto della Nazionale nella sua versione celebrativa, nonchè i calzettoni neri con ricami d’oro.













