Nuova maglia Roma 2020-21/ Foto: domina il rosso, inserti gialli e arancio

Le foto della nuova maglia della Roma 2020-21 possono essere considerate in questo momento come un atto di speranza per il futuro. Mentre la Serie A è ferma e non sappiamo nemmeno se e quando l’attuale campionato e le Coppe Europee potranno terminare, considerando l’imperversare dell’emergenza Coronavirus, un momento che potremmo definire di distrazione arriva dalle indiscrezioni rilanciate dal sito specializzato ‘Footyheadlines’, che molto spesso riesce a fornire anticipazioni su come saranno le maglie delle principali squadre di calcio nella stagione successiva. Oggi dunque è toccato alla nuova maglia della Roma 2020-21 essere ‘spoilerata’ da questo sito, in attesa naturalmente di scoprire se queste indiscrezioni saranno corrette – e soprattutto di capire quando si potrà tornare a giocare, naturalmente per ora con la maglia della stagione in corso.

NUOVA MAGLIA ROMA 2020-21: LE PRIME FOTO

Footyheadlines dunque ha rivelato i dettagli di quella che dovrebbe essere la maglia ‘Home’ della Roma 2020-21, che si ispira a quella della stagione 1979-80, nella quale i giallorossi chiusero la Serie A al settimo posto in classifica, ma vinsero la Coppa Italia inaugurando il ciclo degli anni Ottanta, sicuramente il periodo più glorioso della storia della Roma. La maglia presenta come base il rosso porpora, sul quale si innestano strisce orizzontali gialle, arancioni e di un’altra tonalità di rosso sul petto. Da una parte campeggia naturalmente lo stemma della Roma, dall’altra ecco invece il baffo dello sponsor tecnico Nike in giallo. Su spalle e colletto, invece, domina il bordeaux mentre lo sponsor ‘Qatar Airways’ (in bianco) appare proprio sotto le strisce. La divisa casalinga del club giallorosso, si legge sul portale, potrebbe essere svelata a maggio, quando tutti noi speriamo che si sia tornati a giocare per completare la stagione in corso, per poi pensare a quella che verrà. CLICCA QUI PER LA FOTO DELLA NUOVA MAGLIA ROMA 2020-21



