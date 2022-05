Nuova maglia Roma 2022-2023/ Foto: logo ASR nella trama, debutto contro il Venezia

La nuova maglia della Roma per la stagione 2022-2023 è ormai prossima a essere svelata e in rete circolano già le prime anticipazioni, riprese anche sui social media da numerosi profili, a cominciare da alcuni account Twitter di fede giallorossa. I capitolini, che quest’anno si preparano a vivere una notte da sogno in occasione della finalissima di Conference League a Tirana (Albania) contro gli olandesi del Feyenoord, con la concreta chance di sollevare un trofeo di caratura continentale, potrebbero indossare la divisa per il prossimo campionato già in concomitanza dell’ultima sfida casalinga di Serie A contro il Venezia, regalando così un succulento antipasto ai tifosi.

Gli uomini di José Mourinho, contro i lagunari, dovrebbero dunque avere addosso la nuova maglia della Roma, che presenta alcune importanti novità, descritte nel dettaglio sulle colonne dell’edizione digitale del quotidiano “Il Tempo” e che stanno già facendo il giro della rete. Indubbiamente, le casacche griffate New Balance saranno caratterizzate dal logo ASR (utilizzato negli anni Trenta del ventesimo secolo, ndr), che campeggerà ripetutamente sulla trama della maglia giallorossa.

NUOVA MAGLIA ROMA 2022-2023, FOTO: SCRITTA “FIGLI DI ROMA” SUL RETRO

Le altre peculiarità della nuova maglia 2022-2023 della Roma sono rappresentate per l’appunto dai loghi dello sponsor tecnico, New Balance, e da quello del main sponsor, Digitalbits, che saranno entrambi di colore giallo, con il consueto “nuovo” stemma dal lato del cuore. Il colletto, invece, presenterà una tonalità di giallo e una di rosso più scuro con lo stile coreano, con un bottone unico a fungere da chiusura.

Infine, sul retro della maglia della Roma, subito sotto il colletto sarà riportata la scritta “Figli di Roma” accompagnata dal lupetto, immarcescibile emblema della storia romanista, inserito all’interno della “O” del nome della Capitale. Spoiler anche per quanto riguarda la terza casacca del prossimo anno, che, stando alle anticipazioni filtrate, sarà dominata per ampi tratti dal colore nero.

Qualche dettaglio della nuova maglia della As Roma 2022 2023 che sarà indossata per la prima volta in #RomaVenezia pic.twitter.com/SiTqRVSM7Z — AS Roma Partite (@ASRomaPartite) May 11, 2022













