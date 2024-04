Nuova maglia Roma per il derby/ Foto, torna il vecchio logo ASR nel design Adidas

NUOVA MAGLIA ROMA PER IL DERBY, MARCO DELVECCHIO TESTIMONIAL D’ECCEZIONE

In occasione del derby con la Lazio, Roma e Adidas hanno creato un nuovo kit già messo in vendita nei vari store della Capitale. Sulla nuova maglia sarà presente il vecchio logo ASR applicato sulle maglie dei Giallorossi nei primi anni 2000. Il logo con la Lupa Capitolina manca dalle maglie della Roma dalla stagione 2012/13 per volere dell’ex presidente James Pallotta. Oltre al logo, torna sulla maglia il colletto utilizzato negli anni ’90 e un pattern di righe nere disposte in diagonale. La nuova maglia della Roma per il derby con la Lazio verrà presentato in un evento unico e importante come la stracittadina romana dove potrà avere enorme risalto in tutto il mondo.

Questo nuovo kit ha l’obiettivo di esaltare i ricordi del passato della Roma con la promessa di un design funzionale ed adatto alle nuove generazioni di tifosi. La nuova maglia viene presentata sul l sito ufficiale della Roma che ha pubblicato questo comunicato: “AS Roma e Adidas presentano la maglia ASR Origins 2023/24, un omaggio alla storia del Club. L’eredità degli anni ’90 e dei primi anni 2000 scende in campo per un’occasione speciale che ha sempre fatto battere il cuore dei tifosi giallorossi”. Per consolidare il legame con la storia del club, i Giallorossi hanno scelto la figura di Marco Delvecchio – campione d’Italia con la Roma 2000-01 – come simbolo della campagna di lancio della nuova maglia. L’ex attaccante italiano ha commentato l’evento sul sito della Roma dicendo:” Mi sono davvero divertito a fare questo viaggio indietro nel tempo, ripensando a quei meravigliosi anni trascorsi in giallorosso”. La nuova maglia sarà acquistabile dal 2 aprile in tutti gli store ufficiali dell’AS Roma e dell’Adidas e sui siti store.asroma.com e adidas.it.

