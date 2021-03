Nuova Mercedes Classe C si rinnova nell’estetica e… tecnologia!

Un ulteriore balzo in avanti, uno step tecnologico che non ha risparmiato nessun aspetto, la nuova Mercedes Classe C sembra una Classe S in formato ridotto.

Una carrozzeria che cambia, seppur in minima parte, impreziosita da ulteriori e piccoli ritocchi estetici, raffinati, uno sguardo dove la tecnologia Digital Light predomina, un’abitabilità che solo un’ammiraglia può offrire.

E’ stata definita da molti la “baby benz” per eccellenza, ora, a seguito di questo suo ultimo aggiornamento, questa definizione sicuramente le andrà un pò stretta, soprattutto in considerazione delle sue dimensioni maggiorate.

Foto – Nuova Mercedes Classe C è disponibile unicamente con motorizzazioni quattro cilindri turbo

Propulsori benzina e Diesel, tutti turbo, tutti elettrificati, perché tante sono le novità a cominciare dal nuovo motore OM 654 M, che vanta lo starter integrato di seconda generazione con rete elettrica 48 V.

A questo gioiello della tecnica, che ricordiamo è un Diesel, si affianca un prestante e nuovo motore a benzina siglato M 254 con ISG che consente di poter contare su di una potenza supplementare di 15 kW e su di una coppia di 200 Nm.

L’offerta prevede come motorizzazione “entry level” la C 200 da 1,5 litri, turbo, mild hybrid da 204 cavalli e 300 Nm di coppia massima, mentre un gradino sopra, per posizionamento e performance, troviamo la C 300 d, da 265 cavalli e 550 Nm di coppia; la variante d’accesso per l’alimentazione Diesel è la C 220 d da 2 litri e 200 cv.

Un’offerta che nel tempo sicuramente accoglierà altre unità ben più performanti, con l’immancabile serie AMG che rappresenterà la punta di diamante di questa “baby benz”.

Tanta tecnologia e potenza a fronte anche di una notevole abitabilità interna, perché le dimensioni generose contribuiscono al comfort e benessere di bordo.

La nuova Mercedes Classe C berlina e station wagon è lunga 4,75 metri ed ha un passo di 2,865 metri.

Come da tradizione della stella a tre punte, curatissima l’aerodinamica, con la berlina che fa segnare un Cx di 0,24 e la station wagon,di 0,27.

Novità anche e soprattutto per gli interni, con la rinnovata strumentazione che prende in prestito, dalla Classe S la disposizione dello schermo centrale, ora con diagonale da 11,9 centimetri, e il quadro strumenti posto dinanzi al guidatore, da 12,3 pollici.

Presente il collaudato sistema MBUX di seconda generazione, molto più veloce e dotato di una intelligenza artificiale particolarmente evoluta: gli aggiornamenti software saranno tutti “over the air”, all’utente toccherà solo, approvarli.

Marco Lasala

