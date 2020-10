Nuova Ordinanza Lombardia e misure restrittive?/ +70% contagi e 17 morti: gli scenari

L’allarme era già scattato ieri nella riunione tra Regione Lombardia e il Cts regionale guardando ai contagi e alla risalite delle terapie intensive (+32 in sole 24 ore ma anche frutto anche dei numeri del weekend giunti in ritardo), ora però la situazione si fa seria e a Palazzo Lombardia si studiano eventuale nuove misure restrittive oltre il Dpcm 13 ottobre varato dal Premier Conte. La Regione ha comunicato infatti in anticipo rispetto al bollettino classico delle ore 16 che oggi sono segnalati 1.844 nuovi casi di contagio, a fronte di 17 morti (ieri erano soltanto 6): a spaventare è l’incremento improvviso di 70,7% positivi nelle ultime 24 ore (ieri i contagi erano stati 1080). Gli altri dati comunicati dall’Agenzia Aria e da Regione Lombardia vedono 865 nuovi guariti (su 84.415), 64 terapie intensive (+2 rispetto a ieri) e 645 ricoverati in reparti Covid, aumento di 99 unità rispetto alla giornata di martedì. Il tutto a fronte di +29.048 tamponi, ben 12mila in più rispetto alla giornata di ieri (con 17.186 test processati).

NUOVA ORDINANZA LOMBARDIA? GLI SCENARI

Si rischia così una nuova ordinanza della Regione Lombardia nelle prossime ore (il 15 ottobre scadrà la precedente ordinanza sull’obbligo mascherine all’aperto), una volta sentito il parere del Presidente Fontana, dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, degli esperti scientifici e ovviamente anche del Ministero della Salute per eventualmente coordinare le misure. Al momento non si hanno notizie in più sul contenuto di queste ripetiamo possibili ma non ufficiali misure per limitare il contagio da Covid-19 in regione: «La pressione negli ospedali sta salendo rapidamente e bisogna stare molto attenti. La situazione a Milano è critica. Abbiamo pochissimo tempo per intervenire e invertire la tendenza. È un dato di fatto che le zone della Lombardia più colpite in primavera lo sono meno ora in termini di crescita delle infezioni. Pur non essendoci da nessuna parte una immunità di gregge, è chiaro che abbiamo più persone immuni nella bergamasca, nel lodigiano o a Brescia», ha spiegato a Fanpage il responsabile del reparto di rianimazione dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. Assieme agli allarmi che si aggiungono a livello nazionale – è sempre di oggi l’avvertenza dell’esperto elidemiologo dell’Iss Patrizio Pezzotti, «Tra due settimane avremo 100 morti al giorno» – sono le parole dette ieri da Fontana nella riunione con il Cts a sottolineare i possibili ambiti di una eventuale nuova ordinanza regionale: «Nel leggere, finalmente, il Dpcm, prendo atto con rammarico che non vengono affrontati temi fondamentali come la didattica a distanza per le classi superiori e l’affollamento dei mezzi pubblici, laddove l’inizio delle scuole e la mobilità pubblica si sono rivelati due degli aspetti che più hanno influenzato l’aumento della curva epidemiologica». Dai locali ai mezzi pubblici, dalle scuole fino alle attività non essenziali: le discussioni sono in corso e non è detto che si arrivi per forza ad una nuova ordinanza, ma di certo il problema e l’allarme è lanciato con i riflettori delle autorità sanitarie tutti sui prossimi bollettini.



