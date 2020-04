Nuova ordinanza Regione Lombardia/ Da domani mascherine obbligatorie, altrimenti…

Da domani in Lombardia si potrà girare, a piedi o in auto, solo indossando mascherine o comunque una protezione su naso e bocca. Lo prevede la nuova ordinanza della Regione firmata dal governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore appunto domani. Quindi da domenica 5 aprile e fino al prossimo 13 aprile, è previsto «l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe». Invece gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati, come quelli di alimentari e prima necessità, «hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani». L’annuncio è stato dato con un comunicato, a cui ha fatto poi seguito la pubblicazione online del testo dell’ordinanza. Nel frattempo però è già partito l’assalto al call center regionale da parte dei cittadini per le richieste di informazioni in merito al nuovo provvedimento introdotto.

Clicca qui per prendere visione della nuova ordinanza della Regione Lombardia

ORDINANZA LOMBARDIA, OBBLIGATORIO USARE MASCHERINE O SCIARPE

Al momento il call center regionale non è in grado di fornire spiegazioni ai cittadini lombardi in merito alla nuova ordinanza della Regione Lombardia sull’obbligo delle mascherine o comunque protezioni, visto che appunto il testo del provvedimento non è uscito contestualmente all’annuncio. Per quanto riguarda le conseguenze che rischiano coloro che escono senza coprirsi il volto e gli esercizi commerciali se non forniscono guanti e/o gel igienizzante, si precisa che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il governatore Attilio Fontana comunque in un videomessaggio lanciato durante la conferenza stampa per il bollettino regionale aveva chiesto già un ulteriore sforzo ai lombardi: «La primavera è iniziata e le giornate sono belle, vorreste uscire, lo so, ma non si può. Non abbiamo ancora raggiunto alcun obiettivo, se vanifichiamo lo sforzo i numeri ricominceranno a peggiorare: non uscite di casa». Ma se dovete farlo per lavoro o necessità, dovete obbligatoriamente coprirvi il volto. Bisognare girare infatti indossando una mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca.

REGIONE LOMBARDIA CHIEDE DPCM A GOVERNO

Il documento regionale, proprio come la precedente ordinanza, conferma la chiusura degli alberghi, con le eccezioni in vigore, degli studi professionali, dei mercati e di tutte le attività che non sono essenziali. Ma sarà possibile acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità. Invece la vendita di fiori e piante è possibile solo con la consegna a domicilio. La Regione Lombardia nel comunicato spiega anche che ai sensi del decreto legge del 25 marzo scorso, che vieta alla Regione di intervenire sulle attività produttore, «è stato chiesto al Governo di confermare con un dpcm specifico, la chiusura dei cantieri edili e di permettere, invece, le attività legate alla filiera silvopastorale (come, ad esempio, il taglio della legna)». Dal Comune di Milano invece era arrivato un altro monito: «C’è troppa gente in giro». Per questo ha deciso di convocare il capo della Polizia locale Marco Ciacci e il Prefetto chiedendo più controlli in queste giornate di inizio primavera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA