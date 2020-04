Nuova ordinanza Regione Lombardia/ Librerie e cartolerie restano chiuse

La Lombardia con una nuova ordinanza conferma la chiusura di librerie e cartolerie, diversamente da quanto deciso dal governo col Dpcm del 10 aprile. Dopo aver introdotto l’obbligatorietà di coprire naso e bacco quando si esce, il governatore Attilio Fontana si discosta nuovamente dalle decisioni governative. Lo ha fatto prorogando fino al 3 maggio le misure restrittive di contrasto alla diffusione del Covid-19 che erano già attive sul territorio regionale. Di conseguenza, il commercio al dettaglio di libri e articoli di cartolibreria è consentito solo “all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti”, quindi ipermercati e supermercati. Così è anche possibile acquistare fiori e piante. Il documento precisa che “saranno sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti già in vigore per questa modalità”. Nell’ordinanza c’è anche la conferma di chiusura degli alberghi, con le eccezioni già in vigore. Chiusi anche gli studi professionali, che devono proseguire l’attività in smart working, salvo eccezioni per quanto riguarda particolari scadenze.

NUOVA ORDINANZA LOMBARDIA: APPELLO DI FONTANA

I mercati all’aperto e le attività non essenziali dovranno rispettare la chiusura. Lo precisa la nuova ordinanza della Regione Lombardia che, “in analogia a quanto stabilito dal nuovo DPCM”, lascia aperti i negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini, ma con le consuete regole su igiene e distanziamento. Confermato l’obbligo di coprire naso e bocca con mascherine o “in subordine, qualunque altro indumento” quando si esce di casa. La vendita di prodotti come computer, periferiche, articoli per l’illuminazione, ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, invece, è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo se si sceglie consegna a domicilio e vendita via internet. La nuova ordinanza di chiusura della Regione Lombardia è stata annunciata anche su Facebook: il governatore Attilio Fontana ha infatti pubblicato un post in cui ha invitato i cittadini lombardi a restare a casa. “È in gioco la nostra salute e quella dei nostri cari. I dati sono in miglioramento ma non bisogna mollare”.





