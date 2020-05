Nuova ordinanza regione Toscana fake news/ La polizia postale: “Verificate le fonti”

Pubblicità

Continua a circolare una falsa ordinanza firmata regione toscana, datata 30 aprile 2020, che va ovviamente in contrasto (seppur essendo molto simile) alle direttive reali emanate dal governatore toscano Enrico Rossi in merito all’attività motoria consentita. Come sempre l’ordinanza circola in particolare sui social e nelle chat di Whatsapp, con tanto di logo della regione, carta intestata e via discorrendo, e revocherebbe l’ordinanza numero 46 firmata il mercoledì precedente, sottolineando come i trasgressori rischino una pena fino a 5 anni di reclusione: “Benché apparentemente simile alle ordinanze autentiche si tratta di un evidente falso – si spiega nella note di risposta alla fake – nel segnalarlo si rende noto che l’Avvocatura regionale è stata già investita del caso”. A confermare la fake news anche la polizia postale, che attraverso il proprio portale ha fatto sapere: “Sta circolando una fake news della Regione Toscana, secondo la quale sarebbe stata revocata la possibilità di svolgere attività motoria nella regione per il contrasto e contenimento del covid19”.

NUOVA ORDINANZA REGIONE TOSCANA FAKE NEWS: ECCO QUELLA REALE

“La Regione Toscana – proseguono le autorità – che ha completamente smentito il documento, ha presentato una segnalazione di reato alla Polizia Postale di Firenze. Si invitano gli utenti a verificare le notizie consultando esclusivamente il portale www.regione.toscana.it diffidando da messaggi o news che non siano direttamente riscontrabili rispetto alla fonte di provenienza”. L’ordinanza reale in vigore è datata 29 aprile e consente dal primo maggio la possibilità di svolgere attività motoria, che sia a piedi o in bicicletta, nel proprio comune di residenza, in modo individuale, o eventualmente, da parte di genitori con figli minori. Nel dettaglio viene specificato che si può “correre e fare jogging, intesi come attività motoria, solo all’interno del territorio comunale in cui si trova la propria abitazione. In ogni caso per fare questa attività si deve partire e rientrare nella propria abitazione, senza effettuare soste intermedie e senza l’uso di veicoli”. La fake news di cui sopra si tratta dell’ennesima falsa notizia circolante in Italia da quando è scoppiata l’epidemia da coronavirus.



