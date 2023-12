Nuova Sabatini 2024/ Investimenti agevolati a queste uniche condizioni (14 dicembre 2023)

La Nuova Sabatini del 2024 mira a garantire diverse agevolazioni in termini di investimenti. A fare chiarezza sull’argomento è proprio il Ministero delle imprese e del Made in Italy, che ha specificato quali imprese ne potranno agevolare e in quali contesti.

Le direttive fanno riferimento al regolamento dell’Unione Europea, con il numero 651/2014, del regolamento GBER. Nel documento in questione, vengono incluse tutte le categorie di aiuti destinati alle aziende di ogni stato membro compatibile con il mercato interno (nessun danno alla concorrenza).

Nuova sabatini 2024 per interventi più sostenibili

La Nuova Sabatini del 2024, ripropone un’agevolazione importante in termini di sostenibilità. Nello specifico, gli interventi devono garantire due condizioni specifiche: beni strumentali green e innovativi (appartenenti all’industria 4.0).

Nonostante gli investimenti green abbiano generato anche malumori, è bene specificare quali sono le condizioni ideali per poter beneficiare dell’accesso al credito agevolato con la Nuova Sabatini (ex art 2 del DL 69/2013):

Erogazione del credito agevolato; Contributo statale in conto impianti, relativamente agli interessi da corrispondere agli stessi prestiti.

Questo contributo sugli interessi si basa sulla tipologia di investimenti effettuati. Gli investimenti ordinari si basano su un tasso di interesse al 2,75%, mentre quelli inerenti alla “industria 4.0”, il tasso ammonta al 3,575%.

Quest’ultimo tasso di interesse (3,575%), vale anche nel caso in cui l’impresa effettuasse degli investimenti green: micro, piccole e medie imprese, che acquistano impianti, macchinari, e attrezzature che risultano essere nuovi di fabbrica ed ovviamente, a basso impatto ambientale.

Il contributo aumenta al 5,50% per le piccole e micro aziende che investono sull’industria 4.0 nelle Regioni italiane seguenti: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Va fatta eccezione per le attività finanziarie e assicurative (facenti parte della sezione K della classificazione ATECO 2007). La nuova circolare dell’11 dicembre riassume le possibilità esistenti per la Nuova Sabatini del 2024:

Investimenti in attività immateriali e materiali per creare un nuovo stabilimento. Ampliare la capacità di uno stabilimento già presente; Diversificare la produzione di uno stabilimento affinché si ottengiono servizi non fabbricati in precedenza. Cambiamento nell’iter di produzione (per ogni prodotto o servizio);

Acquisire attività che appartengono ad uno stabilimento chiuso o in via di chiusura senza questa acquisizione.

