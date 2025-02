Sono stati finalmente resi pubblici i prezzi della nuova Tesla Model Y 2025, il modello Juniper. A circa un mese dall’annuncio della nuova generazione del SUV/Crossover di Elon Musk, l’auto più venduta al mondo nel 2024 e nel 2023, possiamo scoprire quali sono i prezzi appunto per l’Italia del nuovo modello. Diciamo subito che siamo in linea con il listino della generazione precedente, visto che il primo prezzo è di 44.990 euro.

Il riferimento è al modello con trazione posteriore con un’autonomia con una sola ricarica da 500 km nel ciclo WLTP e che consuma circa 13,9 kWh ogni 100 km. Si tratta di una vettura assolutamente prestazionale, tenendo conto che raggiunge i 100 km/h in soli 5,9 secondi, quindi numeri che fanno impressione ad una supercar. Si sale ovviamente di prezzo, aggiungendo altri 5.000 euro, per il modello Long Range, che costa esattamente 49.990 euro, restando quindi al di sotto della soglia psicologica dei 50.

NUOVA TESLA MODEL Y 2025, I PREZZI: ECCO IL LISTINO COMPLETO

Come facilmente intuibile dalla versione della nuova Tesla Model Y in questione, si tratta di una vettura perfetta per i lunghi viaggi, tenendo conto che gode di un’autonomia di ben 622 km. Potreste quindi partire a Milano e arrivare a Roma senza mai fermarvi, vista la durata della batteria. I consumi sono leggermente superiori rispetto alla versione con trazione posteriore, leggasi 14,2 kWh ogni 100 chilometri, ma sempre ottimi per la categoria.

Infine troviamo la versione più cara della nuova Model Y 2025, la Long Range con la trazione integrale, che ha un’autonomia però inferiore alla Long Range con trazione anteriore, leggasi 586 chilometri in totale, con consumi pari a 14,8 kWh/100 km. Il prezzo è di 52.990 euro e dalla sua ha la migliore performance in quanto ad accelerazione, solo 4,9 secondi per raggiungere i 100 km/h, oltre ovviamente ad una migliore stabilità in strada.

NUOVA TESLA MODEL Y 2025, I PREZZI: ADDIO ALLA LAUNCH EDITION

Non è stata ancora ufficializzata invece la versione Performance, quella che monterà appunto il motore più performante del gruppo, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, forse in estate o comunque entro la fine dell’anno. In merito alle consegne, invece, Tesla come al solito si dimostra la casa automobilistica più “svelta” in tal senso, visto che i primi acquirenti dovrebbero ricevere la nuova Tesla Model Y già il prossimo mese di marzo.

Da segnalare infine che la versione Launch Edition (l’edizione lancio), che superava i 60.000 euro non è più disponibile, in quando una versione in serie limitata, quindi realizzata in poche unità. Tesla ripone grande fiducia nella Model Y 2025 dopo un 2024 che ha visto il SUV/Crossover registrare un forte calo delle vendite in tutta Europa. In Italia, ad esempio, ha venduto di più la Model 3, l’auto elettrica più venduta in assoluto l’anno scorso, complice anche l’arrivo del nuovo modello Highland nell’autunno del 2023.