Nuova tessera sanitaria 2022/ Come è fatta e cosa cambia

È dal 1 marzo 2022 che la tessera sanitaria ha subito un importante restyling, vediamo un po’ cosa è cambiato per i cittadini italiani e per gli stranieri con permesso di soggiorno.

Nuova tessera sanitaria 2022: perchè questo cambiamento?

Gli italiani negli ultimi mesi hanno dovuto familiarizzare con parole nuove che prima non esistevano, carta nazionale dei servizi, spid e tante innovazioni volte snellire e semplificare le procedure amministrative e rapporti con la pubblica amministrazione. E così è cambiata anche la tessera sanitaria che, dal primo marzo 2022, viene erogata per i cittadini italiani.

La nuova tessera sanitaria 2022 è sempre un documento plastificato come i precedenti, grande quanto una carta di credito che serve per ottenere prestazioni dal servizio sanitario nazionale come:

Visite mediche,

Esami da laboratorio,

Ricoveri ospedalieri

Principalmente sono state introdotte delle novità formali presenti sulla nuova tessera sanitaria 2022 come:

L’assenza del logo della regione di residenza nella parte anteriore della tessera e in basso a destra;

Le diciture in italiano e in tedesco sulle tessere dei cittadini residenti nella provincia autonoma di Bolzano.

Qualora il nome e cognome del cittadino presenti dei caratteri diacritici quindi con disegni aggiuntivi non presenti nell’alfabeto italiano (come avviene invece con i nomi di origine straniera, come per la lettera –ñ usata nell’alfabeto spagnolo), la tessera presenterà due colonne una con la scrittura in caratteri diacritici e l’altra con la scrittura con caratteri latini.

Nuova tessera sanitaria 2022: validità

La nuova tessera sanitaria 2022 ha sempre una validità di 6 anni per i cittadini italiani e fino alla scadenza del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. Non ci sarà sempre la tessera europea di assicurazione di malattia, che consenta l’intestatario di questa carta di beneficiare delle prestazioni sanitarie anche negli altri Stati membri dell’Unione. La nuova tessera rinnovata dopo il primo marzo 2022 sostituisce quella vecchia e, la scadenza di questa viene spedita automaticamente all’indirizzo di residenza risultante nell’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate.

Nuova tessera sanitaria 2022: cosa c’è nella parte anteriore

Nella parte anteriore della nuova tessera sanitaria sono riportati come sempre i dati essenziali il cittadino, necessari per l’erogazione del servizio.

Codice fiscale, data di scadenza, cognome, nome, sesso, comune di nascita, provincia di nascita, data di nascita, tre lettere in formato brain standard a 6 punti, che corrispondono a tre lettere del codice fiscale del titolare.

Nuova tessera sanitaria 2022: cosa c’è nella parte posteriore

Sono indicati invece nella parte posteriore della tessera europea di assicurazione malattia tutte le informazioni che corrispondono allo standard europeo per l’assistenza sanitaria. Tra questi si annoverano:

Una banda magnetica recante i dati del titolare;

Il codice fiscale in formato barcode;

L’identificazione del modulo;

La sigla di identificazione dello stato che rilascia la tessera (nel caso dell’Italia la sigla IT);

Il cognome il nome la data di nascita il numero il codice fiscale;

Viene indicato inoltre anche il numero di identificazione dell’istituzione con la sigla (Es. ssn-min salute) preceduto dal numero 500001 ;

Il numero di identificazione della carta in basso a sinistra nel campo numero 8.

La scadenza

