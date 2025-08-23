Uomini e donne 2025, arriva un'ex gieffina come tronista: ipotesi Perla Vatiero

Si avvicina l’inizio della nuova stagione di Uomini e donne 2025, il dating show di Maria De Filippi farà capolinea sul piccolo schermo come da tradizione a settembre e come ogni anno non mancherà una quota già nota al pubblico. Rivedremo probabilmente dei volti già noti al piccolo schermo e passati dal Grande Fratello, secondo quanto raccolto dall’esperto di gossip Amedeo Venza, secondo il gossipparo rivedremo al Grande Fratello nei panni di tronista un’ex presenza del Grande Fratello.

Nessun altro dettaglio rilasciato per il momento, ma immediatamente i social si sono messi in moto per cercare di capire chi potrebbe essere questa misteriosa mister x, che potrebbe corrispondere a un nome e un cognome già noti: Perla Vatiero. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti già nelle scorse settimane è stata accostata a un ruolo da tronista nella trasmissione di Canale Cinque, vedremo se il tutto verrà confermato oppure se sarà un’altra l’ex gieffina che siederà sulla poltrona da tronista.

Uomini e donne 2025, prime conferme: arriva un ex Temptation Island

Intanto nelle scorse ore è arrivata una prima ufficialità riguardo alla nuova edizione del dating show, come sempre condotto da Maria De Filippi e che anche lo scorso anno ha tenuto incollati milioni di italiani al piccolo schermo. Come annunciato dal sempre ben informato portale DavideMaggio.it, nel programma pomeridiano di Mediaset troveremo Flavio:

“Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne. ‘Promozione’ per Flavio Ubirti, il tentatore più richiesto nell’ultima edizione del reality estivo di Canale 5″. Il giovane toscano sarà uno dei volti della trasmissione di Canale Cinque. Altri annunci seguiranno nei prossimi giorni, vedremo chi approderà nel programma condotto da Queen Maria De Filippi.

