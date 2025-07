Tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne, a settembre, ci sarà anche una vincitrice del Grande Fratello? Spunta l'indiscrezione e il possibile nome

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne? È questa la domanda che i fan del dating show di Maria De Filippi si pongono ormai da qualche settimana e che continua a destare grande curiosità. Soprattutto perché le indiscrezioni non mancano, e portano oggi a galla un nuovo possibile nome. Tre dovrebbero essere i nuovi tronisti di Uomini e Donne e uno di questi, a quanto pare, potrebbe arrivare dritto dritto dal Grande Fratello.

Quando torna Uomini e Donne? Svelate le date delle prime registrazioni/ Anticipazioni su Over e tronisti

È Amedeo Venza a lanciare l’indiscrezione secondo la quale una tronista sarà un’ex gieffina: “Ex vincitrice del Grande Fratello in lizza per il trono classico! – ha annunciato l’esperto di gossip, per poi aggiungere – Questi giorni terrà un altro colloquio e potrà dirvi di chi si tratta”. Non c’è, dunque, ancora il nome della presunta nuova tronista, eppure le indicazioni date bastato a far emergere un nome su tutti.

Serena Enardu: "Con chi festeggerò i 49 anni?"/ Da Uomini e Donne al matrimonio saltato con Pago

Perla Vatiero tronista di Uomini e Donne a settembre? Perché potrebbe essere lei

Potrebbe essere Perla Vatiero la prossima tronista di Uomini e Donne. Vincitrice dell’edizione 2024 del Grande Fratello, Perla è rimasta nella memoria del pubblico soprattutto per la sua relazione con Mirko Brunetti, storia oggi finita e archiviata, visto che lui ha un’altra fidanzata. E lei? Perla si è allontanata un po’ dal mondo dello spettacolo, dedicandosi ad altri progetti personali e lavorativi, ma è attualmente single.

Questo fa di lei una candidata perfetta per il trono di Uomini e Donne. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di indiscrezioni, né è detto che sia proprio Perla la vincitrice del Grande Fratello vicina al trono di Uomini e Donne. Certo è che non siamo gli unici ad ipotizzarlo: molti utenti hanno avanzato il suo nome e altrettanti si sono già detti felici di questa possibilità. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

Uomini e Donne: chi ci sarà a settembre nel trono over/ Spunta il nome clamoroso