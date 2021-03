Nuova variante Covid a Novara/ Broccolo: “Potrebbe cambiare efficienza vaccini”

Una nuova variante Covid è stata scoperta a Novara, in Piemonte, e rappresenta l’ennesimo, indesiderato colpo di scena in questa interminabile e inauspicata lotta contro la pandemia di Coronavirus, che si protrae ormai da oltre un anno. Come riferito all’Adnkronos Salute dal virologo dell’università degli Studi di Milano-Bicocca, Francesco Broccolo, “in una donna della provincia di Novara abbiamo scoperto una mutazione ‘speciale’ del virus che è una inconsueta combinazione di varianti note e nuove”.

L’esperto, spesso ospite di numerose trasmissioni televisive, “questa mutazione comprende le caratteristiche delle varianti inglese e nigeriana, più quattro mutazioni finora non associate a nessuna variante in particolare. Tuttavia (e per fortuna, aggiungiamo noi, ndr), la paziente sta bene e si trova attualmente in regime di quarantena, mentre il marito è risultato negativo al tampone. Questi sono elementi interessanti e rassicuranti, che vanno ribaditi”.

NUOVA VARIANTE COVID SCOPERTA A NOVARA: VACCINI NON EFFICIENTI?

La nuova variante Covid scoperta a Novara ha portato a un sequenziamento del materiale isolato, che, come ha chiarito Broccolo all’agenzia di stampa Adnkronos, ha evidenziato “una mutazione rarissima descritta solo in pochissimi campioni, meno di 20 nel mondo e una volta solo in Veneto, delle quattro mutazioni due (M153T e l’altra V401L) agiscono sulla proteina ‘spike’, che il virus utilizza per agganciarsi alle cellule e che è anche il principale bersaglio dei vaccini. Queste peculiarità ci dicono che la mutazione potrebbe essere immunodominante e potrebbe cambiare l’efficienza dei vaccini, ma questo è tutto da vedere. È certo, però, che questa mutazione debba essere considerata degna di nota“. Ora come ora, dunque, non si hanno risposte precise sulle conseguenze che tale nuova variante può generare sull’organismo o sui vaccini. Peraltro, il professor Broccolo, ha asserito: “Il campione è in analisi nei laboratori del Ceinge dell’Università Federico II di Napoli per un approfondimento sulla struttura tridimensionale”.

