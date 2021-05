Nuova variante Covid Vietnam/ Mix tra indiana e britannica: più contagiosa e…

Nuova variante Covid in Vietnam: dal Paese asiatico giunge l’ennesimo allarme riguardante una mutazione del virus SARS-CoV-2 e, in questo caso, a diramarlo è stato il ministro della Salute locale, Nguyen Thanh Long, che ha spiegato come essa incarni un mix fra quella indiana e quella britannica, abbinando alla capacità di diffondersi in fretta nell’aria e di essere molto più trasmissibile rispetto a quelle finora conosciute. Più specificatamente, si tratta della variante indiana con mutazioni che originariamente appartenevano alla variante del Regno Unito.

In Vietnam sono stati finora registrati 6.396 casi di Coronavirus e 47 morti per complicanze connesse all’infezione. La nuova variante sarebbe, in particolare, all’origine della rapida diffusione del virus dalla fine di aprile, quando 3.600 persone sono state contagiate in 31 delle 63 città della nazione. Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università statale di Milano intervistato da Adnkronos Salute, “questa variante getta qualche ombra anche rispetto a quanto stiamo osservando in Inghilterra, una velocità di risalita della curva”.

VARIANTE COVID VIETNAM, BASSETTI: “NON SARÀ L’ULTIMA”

Sulla nuova variante Covid rilevata in Vietnam, Pregliasco ad Adnkronos Salute ha sottolineato come non si debbano diffondere allarmismi e che il fatto che il patogeno responsabile di Covid-19 continui a presentarsi in forme sempre nuove sta a significare che siamo sulla strada giusta, ovvero quella delle vaccinazioni con le riaperture progressive e graduali, senza affrettare i tempi. Un altro collega, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha sottolineato all’agenzia stampa sopra menzionata che questa variante non sarà né la prima, né l’ultima e che più la scienza continuerà a cercare le varianti, più ne individuerà. Anche l’esperto ligure, sulla falsa riga di quanto esplicitato da Pregliasco, ha dichiarato che “dobbiamo continuare con quello che stiamo facendo. Abbiamo vaccini che funzionano bene anche con le varianti e dobbiamo vigilare attentamente. Si tratta di mutanti che arrivano dall’estero, ma non c’è niente di diverso che dobbiamo fare. Basta gridare ‘Al lupo, al lupo’ ogni volta che si presenta una nuova variante”.

