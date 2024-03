Nuova Zelanda: aereo Boeing 787 perde quota in volo, 50 feriti/ “Gente scagliata sul tetto, sangue ovunque”

Nuova Zelanda: aereo perde improvvisamente quota in volo, 50 feriti

In Nuova Zelanda un aereo della compagnia Latam Airlines, durante un volo da Sydney a Santiago del Cile, con scalo previsto ad Aukland, ha perso improvvisamente quota, cadendo nel vuoto per diversi metri. Complessivamente, sono rimaste ferite 50 persone, quasi tutte fortunatamente in modo lieve, mentre 13 di queste sono state portate in ospedale. Solamente un passeggero, riferisce il quotidiano NzHerald, è rimasto ferito in modo grave.

Ancora ignote le ragioni per cui l’aereo ha perso quota durante il volo sopra alla Nuova Zelanda, con la compagnia Latam che parla di un generico “problema tecnico“. Il Boeing 787, si legge nella nota rilasciata, ha subito un “forte movimento”, ma è riuscito a completare il volo, atterrando “all’aeroporto di Aukland come previsto. A seguito dell’incidente sono rimasti colpiti alcuni passeggeri e l’equipaggio di cabina. Hanno ricevuto assistenza immediata e sono stati visitato e curati dal personale medico dell’aeroporto secondo necessità”. Per i passeggeri dell’aereo che ha perso quota in Nuova Zelanda che erano diretti a Santiago è stato disposto un volo sostitutivo per la giornata di domani.

Il racconto dei passeggi: “C’era sangue ovunque”

Tanta la paura dei passeggeri che si trovavano in volo mentre l’aereo, sorvolando la Nuova Zelanda, ha perso improvvisamente quota. Non è chiaro per quanti metri sia precipitato nel vuoto, ma dopo il panico iniziale sembra che il veicolo sia tornato a funzionare correttamente, permettendo l’atterraggio in sicurezza ad Aukland, senza ulteriori problemi durante l’ultimo terzo del viaggio che rimaneva da compiere.

Alcuni dei presenti sul volo che ha perso quota in Nuova Zelanda hanno riferito ai media locali che tutto è durato “una frazione di secondo”, durante la quale sono “precipitati in picchiata“. Molti tra i passeggeri e l’equipaggio “sono stati scagliati contro il soffitto” del veicolo che “era pieno di sangue“, oltre che danneggiato dai forti colpi ricevuti. Uno dei piloti, invece, ha riferito che “ho perso brevemente la strumentazione e poi all’improvviso è tornata. La compagnia che gestisce l’aereo e il volo sta indagando sulla perdita di quota in Nuova Zelanda, e probabilmente nelle prossime ore saranno chiarite le dinamiche tecniche dietro al malfunzionamento.

