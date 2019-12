Nuova Zelanda, eruzione vulcano White Island: un morto/ Ci sono dispersi

Nuova Zelanda, eruzione vulcano White Island: bilancio provvisorio di un morto e ventisette dispersi, ma potrebbe peggiorare nel corso delle prossime ore. Come riporta la stampa locale, sono in corso le operazioni di soccorso ma non mancano le difficoltà a causa delle condizioni instabili della zona tra gas tossici e caduta di cenere. L’eruzione è stata registrata alle ore 14.21 locali: secondo le autorità, circa 50 persone erano presenti sull’isola, di cui oltre 20 turisti australiani. The Guardian spiega che 23 persone sono state tratte in salvo, mentre almeno 20 tra donne e uomini sono stati trasportati in ospedale per ustioni. 7 persone, trasportate ai nosocomi di Tauranga e Auckland, sono in condizioni critiche. Il primo ministro Jacinda Ardern ha confermato che «risultano dispersi»: «E’ una situazione che cambia e ovviamente tutti i nostri pensieri sono con le persone coinvolte».

NUOVA ZELANDA, ERUZIONE VULCANO WHITE ISLAND: UN MORTO

Jacinta Ardern ha inoltre reso noto di essere in stretto contatto con il Ministero degli Affari Esteri: la polizia ha confermato che i dispersi sull’isola sono di nazionalità neozelandese con alcuni cittadini stranieri. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha affermato che alcuni turisti australiani sono stati tratti in salvo ed hanno fornito un contributo per gestire l’emergenza. Kevin O’Sullivan, amministratore delegato della New Zealand Cruise Association, ha spiegato ai media che circa 30-38 persone erano presenti sulla White Island al momento dell’eruzione ed i loro nominativi sono stati consegnati alla polizia neozelandese. Royal Caribbean, che possiede l’Ovation of the Seas, ha chiesto «preghiere» per tutti i soggetti coinvolti. Purtroppo, il bilancio è destinato a peggiorare: il vice commissario John Tims ha evidenziato che il numero di morti «probabilmente sarà più alto»: «Stiamo lavorando per confermare il numero delle persone coinvolte. Al momento è troppo pericoloso per la polizia e per i servizi di salvataggio andare sull’isola. Tuttavia, continuiamo a valutare le condizioni che ci permetterebbero di andare sull’isola».

