Nuove aliquote IRPEF 2024/ 3 Scaglioni confermati: è un vantaggio o no? (2 gennaio)

Le nuove aliquote IRPEF del 2024 sono state confermate e approvate definitivamente. Si passa dunque a tre fasce reddituali (che vedremo nello specifico in che misura). Nell’articolo che segue vedremo come cambia il Decreto di riforma IRPEF per l’intero periodo d’imposta 2024, variando cifre, scaglioni e regole sulle detrazioni fiscali per i lavoratori.

Nel nuovo Decreto – ormai ufficializzato – non mancano neppure delle novità fiscali: trattando sia dei nuovi incentivi alle aziende italiane, sia modificando alcuni aspetti del quadro fiscale. Il dato certo è che con le nuove aliquote IRPEF è possibile poter risparmiare un po’ di soldi.

Nuove aliquote IRPEF 2024: si passa a tre scaglioni

Le nuove aliquote IRPEF del 2024 prevedono l’accorpamento dei primi due scaglioni, così da diventare “tre”. Si paga il 23% imposte fiscali fino a 28 mila euro (reddito lordo annuo), per tutti i redditi prodotti dall’1° gennaio al 31 dicembre prossimo.

Un incremento importante – come si nota dal decreto IRPEF regolamentato dall’articolo 5 della legge delega (111/2023) – che può consentire un risparmio fiscale per ogni reddito, per la parte corrispondente alle varie fasce reddituali. Per chi oltrepassa (seppur lievemente), i 15.000€, il risparmio si attesta ai 20 euro annui, mentre sale a 260€ per chi ne guadagna 28 mila.

D’altronde gli incentivi del Governo sembrano esser mirati all’incremento dello stipendio, una soluzione per contrastare l’inflazione.

Corre in nostro aiuto l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), che ha tratto una conclusione piuttosto importante: il beneficio economico medio si aggira a 164€, se tenessimo in considerazione coloro che hanno un RAL oltre i 28 mila euro.

Ecco come effettuare i conteggi relativamente alle nuove aliquote IRPEF del 2024:

Fino a 28.000 di RAL, l’aliquota sui redditi prodotti nel 2024 sarà in misura uguale al 23%. Fra 28 e 50 mila euro di reddito annuo (lordo), l’aliquota applicata sarà al 35% (nessuna variazione rispetto all’aliquota attuale). Per un reddito annuo e lordo oltre i 50 mila euro, l’aliquota da applicare è pari al 43%.

Come accennato agli inizi, nella nuova riforma fiscale figura anche l’incentivo per le imprese, che possono dedurre i costi d’assunzione per quelli “nuovi”.

