Nuove concorrenti al Grande Fratello Vip?/ L’abbandono di Gianmaria “decisivo”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 hanno fatto il loro ingresso in casa due nuovi concorrenti: Gianluca Costantino e Antonio Medugno che fin da subito hanno ammesso di essere interessati ad alcune delle concorrenti e Antonio Medugno ha subito ammesso di aver avuto dei “Graffi di passione” da una delle ex concorrenti della casa: Clarissa Selassié.

Dopo questi due ingressi in molti si sono chiesti se continueranno ad arrivare nuovi ingressi nel reality in grado di creare nuove dinamiche e se questi nuovi concorrenti saranno donne, dopo che gli ultimi ingressi in casa sono stati solo uomini.

Nuove concorrenti donne al Grande Fratello Vip 2021?

Secondo Gabriele Parapiglia al momento non ci dovrebbero essere nuovi ingressi nel reality perché tutta l’attenzione è concentrata sull’abbandono di Manuel Bortuzzo e sul triangolo Belli-Duran-Sorge che potrebbe evolversi con il passare del tempo.

Al momento però ci sarebbero anche tre ragazze pronte a entrare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ma la scelta sarà un “discorso in divenire” . Tutto infatti, è ancora molto incerto perché secondo Parpiglia: “Bisogna capire cosa succede dentro la casa per poi allargare il contesto da inserire sempre dentro la casa”. Di sicuro la scelta che Gianmaria Antinolfi farà la prossima settimana, se abbandonare la casa o meno, potrebbe essere decisiva per il nuovo ingresso di altri concorrenti.

