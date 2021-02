Nuove coppie La pupa e il secchione 2021/ Il forziere cambia tutto: Guidi Vs Marini?

“È un gioco al massacro”. È così che Andrea Pucci introduce alle pupe e ai secchioni della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa la novità di questa nuova puntata. Un forziere sta per cambiare ancora una volta le carte in tavola, stravolgendo le coppie in gara e il gioco stesso. Questa sera, infatti, la formazione così come la conosciamo potrebbe essere ulteriormente stravolta attraverso la pesca in un forziere che presenta due cuori, uno nero e l’altro rosso. Col primo si perdono due punti di squadra, col secondo, invece, si potrà scegliere un nuovo partner.

Queste sono le regole: “Chi cambia assume il punteggio della persona scelta, si può provare a cambiare una volta sola a testa e non si può riprendere il proprio partner. La prova è individuale, quindi ognuno potrà fare la propria mossa che, però, non è obbligatoria.”

Come potrebbero cambiare le coppie de La pupa e il secchione 2021 con il forziere?

Ma quali potrebbero essere, dunque, le nuove coppie de La pupa e il secchione e viceversa 2021? Possiamo azzardare le prime ipotesi, alcune più che palesi: Alessio Guidi, qualora pescasse il cuore rosso, richiamerebbe senza ombra di dubbio al suo fianco la bella Stephanie Bellarte. Marini, alla quale sarebbe dunque ‘rubata’ Stephanie, potrebbe agire di strategia, lasciando nuovamente sola Miryea a favore di una pupa che ritiene più forte. Difficile, invece, che Pisano e Linda decidano di cambiare partner, stessa cosa per De Santis e Jessica. Potrebbe invece agire di strategia, e cambiare la sua secchiona, il nuovo arrivato Manuel, strappando la Oliviero a Gianluca Tornese.

Nella puntata di stasera de #LaPupaeilSecchione e viceversa… un forziere stravolgerà i già labili equilibri delle coppie. Appuntamento a questa sera su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Play! pic.twitter.com/68bTeeP2fx — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 11, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA